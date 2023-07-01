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Архангельский ревнивец задушил и закопал возлюбленную

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в автомобиле, припаркованном у дома по улице Полярная в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, задушил 39-летнюю сожительницу, а на следующий день вывез ее тело в безлюдное место на территории Виноградовского района, где закопал его в яме под опорой моста через реку Шужега.

Тело разыскиваемой с признаками насильственной смерти было обнаружено в  ходе розыскных мероприятий, проведенных совместно с поисковым отрядом «Север» и сотрудниками службы спасения.

Первоначально подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе ссоры с сожительницей, которая заявила о желании расстаться, стал ее трясти за голову, после чего отвез ее к жилому дому в Северном округе областного центра, а сам покинул транспортное средство. На следующий день он вернулся к автомобилю и обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, поэтому решил отвезти ее тело в Виноградовский район, где оставил под мостом и присыпал песком.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

29 август 08:53 | : Происшествия

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