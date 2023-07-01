Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Котласа устроил кровавую резню в общежитии

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 07.06.2023, которым 45-летний житель г. Котлас признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Как установлено судом, он в вечернее время 08.11.2022, находясь в состоянии опьянения, в одной из комнат общежития в г. Котлас, услышав, что в дверь комнаты стучит женщина, с которой у него произошел конфликт, вооружился ножом, и выйдя в общий коридор общежития, из личных неприязненных отношений с целью убийства нанес женщине удар ножом в грудь и пришедшим с ней двум мужчинам удары ножом в грудь и живот. 

От полученного повреждения один из потерпевших скончался на месте происшествия, остальным своевременно оказана медицинская помощь, и их смерть не наступила. 

Вину в умышленном причинении смерти осужденный не признал. Судом виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

(фото https://tochka.in/delo-o-krovavom-podezde/) 

16 август 12:12 | : Происшествия

Главные новости


Вселенная Баха. Бранденбургские концерты…
Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (177)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20