Житель Котласа устроил кровавую резню в общежитии

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 07.06.2023, которым 45-летний житель г. Котлас признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство трех лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установлено судом, он в вечернее время 08.11.2022, находясь в состоянии опьянения, в одной из комнат общежития в г. Котлас, услышав, что в дверь комнаты стучит женщина, с которой у него произошел конфликт, вооружился ножом, и выйдя в общий коридор общежития, из личных неприязненных отношений с целью убийства нанес женщине удар ножом в грудь и пришедшим с ней двум мужчинам удары ножом в грудь и живот.

От полученного повреждения один из потерпевших скончался на месте происшествия, остальным своевременно оказана медицинская помощь, и их смерть не наступила.

Вину в умышленном причинении смерти осужденный не признал. Судом виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.