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Архангелогородка "обувала" падких на совместное распитие мужчин

В полицию Архангельска от двух местных жителей поступили похожие заявления. Мужчина 1985 года рождения рассказал, что накануне пригласил в гости знакомую, вместе они распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры попросил женщину сходить в магазин, передав свою банковскую карту. Позже заявитель обнаружил, что с его банковского счета пропало около 150 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказался и другой архангелогородец. У него со счета было списано порядка 180 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении преступлений – 31-летнюю неоднократно судимую жительницу областного центра.

По имеющимся данным, женщина, получив банковские карты заявителей, переводила денежные средства себе и на счета своих знакомых, а также тратила по своему усмотрению. В первом случае она воспользовалась картой, когда владелец передал ее для осуществления покупок, а во втором случае карта была оставлена на видном месте. Выбрав момент, когда мужчина не находился в комнате, гостья осуществила переводы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

(фото с https://news.myseldon.com/ru/news/index/219752304) 

16 август 09:19 | : Происшествия

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