В Архангельске странная девушка разносила наркотики по квартирам

В отдел полиции № 1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по городу Архангельску поступило обращение от жителей дома, расположенного на улице Почтовый тракт. Они сообщили, что в подъезде неизвестная девушка кричит и стучит в двери. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские задержали нигде не работающую 21-летнюю архангелогородку. Ранее девушка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.



В подъезде стражи порядка обнаружили 17 свертков с веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано наркотическим средством в крупном размере, предположительно принадлежащее нарушительнице порядка. В ходе личного досмотра у архангелогородки изъяли несколько пустых пакетиков.



В ходе предварительного следствия установлено, что девушка приобрела запрещенные вещества в сети Интернет и планировала сбыть их на территории областного центра.



По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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