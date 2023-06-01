В Архангельской области вынесли приговор не в меру суровой учительнице

Вступил в законную силу приговор Холмогорского районного суда от 15.05.2023, согласно которому местная жительница признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ).

Установлено, что учитель одной из средних школ региона в 2020 г. из личной неприязни, вызванной несоблюдением учениками 1 класса норм поведения в период учебного процесса, жестоко обращалась с ними, применяя недопустимые методы воспитания, выразившиеся в нанесении побоев и совершении иных насильственных действий, что негативно сказывалось на их нормальном психическом и нравственном развитии.

Судом виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о невиновности осужденной судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.

Обвинительный приговор постановлен после повторного судебного разбирательства по данному уголовному делу. Ранее педагог оправдана в совершении указанных преступлений, однако по представлению прокурора незаконный реабилитирующий судебный акт отменялся и дело направлялось на новое рассмотрение.