Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области вынесли приговор не в меру суровой учительнице

Вступил в законную силу приговор Холмогорского районного суда от 15.05.2023, согласно которому местная жительница признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетними (ст. 156 УК РФ).

Установлено, что учитель одной из средних школ региона в 2020 г. из личной неприязни, вызванной несоблюдением учениками 1 класса норм поведения в период учебного процесса, жестоко обращалась с ними, применяя недопустимые методы воспитания, выразившиеся в нанесении побоев и совершении иных насильственных действий, что негативно сказывалось на их нормальном психическом и нравственном развитии.

Судом виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о невиновности осужденной судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставила без удовлетворения.

Обвинительный приговор постановлен после повторного судебного разбирательства по данному уголовному делу. Ранее педагог оправдана в совершении указанных преступлений, однако по представлению прокурора незаконный реабилитирующий судебный акт отменялся и дело направлялось на новое рассмотрение.

(фото с https://vesti-kalmykia.ru/news/prigovor-vynesen)

10 август 09:03 | : Происшествия

Главные новости


Песни без слов. Андре Ганьон…
Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (116)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20