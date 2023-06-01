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Волны бьются о борт «Михаила Сомова». Эвакуация людей откладывается

Как сообщает агентство ТАСС с ссылкой на руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Романа Ершова, пересадить людей с севшего на мель научного судна на пришедший на помощь «Профессор Молчанов» пока не представляется возможным из-за погодных условий.

Роман Ершов:

«Молчанов» дошел до «Сомова», рядом стоит, не у борта, конечно, на безопасном расстоянии. Ветер, волна… Пересаживать людей точно пока не будут, лодку пока не спустить».

Между тем, попавшие в большое арктическое приключение люди с «Сомова» не теряют оптимизма. С борта судна Юрий Руткаускас:

«Сейчас прохладно, около плюс 5 градусов. Волны к вечеру поменьше стали, ветер поменял направление, во всяком случае меньше трясет».

(фото с https://pilothub.ru/folio/10726-ledokol-mixail-somov

 

03 август 10:51 | : Происшествия

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