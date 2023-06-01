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Ушлая архангелогородка скрывала похмелье за больничными листами

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача коммерческого подкупа за незаконные действия).

По версии следствия, подозреваемая через мессенджер дважды обращалась в коммерческую организацию и перевела в общей сложности 32 тысячи рублей за выданные фиктивные больничные листки временной нетрудоспособности, которые в последующем предоставила по месту работы в связи с невыходом по неуважительной причине (последствия пьянки).  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных УЭБиПК УМВД России по городу Архангельску.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация.

 В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.

 Следствие ведет следственный отдел по Исакогорскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

28 июнь 08:59 | : Происшествия

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