Юный архангелогородец вступился за честь матери и погиб от ножа ее сожителя

30 марта 2023 года в медицинском учреждении скончался 18-летний житель областного центра, которого госпитализировали 28 марта 2023 года из квартиры дома по проспекту Ломоносова в городе Архангельске со следами побоев и с двумя ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно- оперативных действий установлена причастность к совершению преступления ранее привлекавшего к уголовной ответственности за убийство 36-летнего сожителя матери потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что находился в состоянии алкогольного опьянения, у него произошел бытовой конфликт с сожительницей, в ходе которого он ее оскорбил. За мать заступился 18-летний сын. На почве личной неприязни он нанес тому удары руками и ногами, после чего ударил ножом в плечо. В содеянном раскаивается.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.