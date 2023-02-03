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81-летнюю архангелогородку погубила привычка курить в кровати

Сегодня утром в Службу 112 поступило сообщение о возгорании на ул. Урицкого д.54 корп.1. Со слов заявительницы, пожар возник в одной из квартир на 4 этаже девятиэтажного дома коридорного типа, в которой проживала женщина 1942 г.р. К моменту сообщения подъезд заволокло дымом, жильцы самостоятельно эвакуировались на улицу.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Службы спасения им. И.А. Поливаного. В ходе тушения пожара обнаружена хозяйка квартиры без признаков жизни. По словам соседей, самостоятельно передвигаться женщина не имела возможности и курила непосредственно в кровати. Об этом же свидетельствовал очаг возгорания, который был обнаружен на постели.

Уважаемые жители Архангельской области!

По статистике, наибольшее количество пожаров в жилом секторе происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за непотушенной сигареты. Для того, чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности при курении:

- Курить только в специально отведенных для этого местах;

- Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют;

- Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

 В случае обнаружения возгорания незамедлительно обращайтесь за помощью по номеру 112.

20 февраль 14:56 | : Происшествия

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