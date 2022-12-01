Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельске служебный пес задержал грабителя-рецидивиста

22 декабря около 14.20 в полицию поступила информация о том, что в магазине, расположенном по улице Воскресенской, был совершен грабеж. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

В ходе работы было установлено, что неизвестный мужчина зашел в торговый зал, спрятал товар под куртку, после чего не расплатившись вышел из павильона. Сотрудница магазина попыталась его остановить, но не смогла этого сделать.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. Это позволило составить точную ориентировку на подозреваемого.  Прибывшим на место кинологом была применена служебная собака.  По запаховому следу она вывела к одному из магазинов по улице Гайдара, где подозреваемый был обнаружен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний архангелогородец.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

23 декабрь 16:52 | : Происшествия

Главные новости


Не только оливье. Новогодняя еда в мировом масштабе
Архангельск 1918-1919 гг на кинокадрах из Национального архива США

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (301)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20