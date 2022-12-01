Архангельске служебный пес задержал грабителя-рецидивиста

22 декабря около 14.20 в полицию поступила информация о том, что в магазине, расположенном по улице Воскресенской, был совершен грабеж. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.
В ходе работы было установлено, что неизвестный мужчина зашел в торговый зал, спрятал товар под куртку, после чего не расплатившись вышел из павильона. Сотрудница магазина попыталась его остановить, но не смогла этого сделать.
Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. Это позволило составить точную ориентировку на подозреваемого. Прибывшим на место кинологом была применена служебная собака. По запаховому следу она вывела к одному из магазинов по улице Гайдара, где подозреваемый был обнаружен и задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний архангелогородец.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.