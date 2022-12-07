Вельские подростки нашли банковскую карту и гульнули не по-детски

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних жителей Вельского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, 12 ноября 2022 года вечером один из подозреваемых на улице в городе Вельске нашел банковскую карту, которую выронила 41-летняя местная жительница. Вместе с другом-ровесником в торговых точках при помощи функции бесконтактной оплаты товаров они оплатили чужой картой покупки на общую сумму более 5400 рублей, а также товары и услуги в одной из социальных сетей.
В ходе допросов несовершеннолетние подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что чужой картой оплатили покупку продуктов и электронных сигарет, а также стикеров в социальной сети.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.