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Вельские подростки нашли банковскую карту и гульнули не по-детски

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних жителей Вельского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 12 ноября 2022 года вечером один из подозреваемых  на улице в городе Вельске нашел банковскую карту, которую выронила 41-летняя местная жительница. Вместе с другом-ровесником в торговых точках  при помощи функции бесконтактной оплаты товаров они оплатили чужой картой покупки на общую сумму более 5400 рублей, а также товары и услуги в одной из социальных сетей. 

В ходе допросов несовершеннолетние подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что чужой картой оплатили покупку продуктов и электронных сигарет, а также стикеров в социальной сети. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

 

22 декабрь 08:53 | : Происшествия

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