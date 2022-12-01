Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласскому дедушке, угробившему молодую пару угарным газом, заменили условный срок на реальный

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда от 11.10.2022, которым 76-летний житель города Котласа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). 

Суд установил, что днем 07.01.2021 в арендованной виновным квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела                        19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги, которые скончались от отравления угарным газом.

Установлено, что осужденный заключил устный договор посуточного найма указанной квартиры с молодым человеком, которого не уведомил о правилах пользования внутриквартирным газовым оборудованием (аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «NEVA-4511») и о положениях Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

В процессе эксплуатации указанного оборудования не был обеспечен постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей.

Стороной государственного обвинения представлены суду неопровержимые доказательства вины осужденного в совершенном преступлении.  

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 4 миллионов рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась мнением государственного обвинителя, обжаловавшего приговор суда в связи с чрезмерной мягкостью назначенного осужденному наказания, приговор изменила, постановив отбывать назначенное наказание в виде 5 лет лишения свободы реально в исправительной колонии общего режима.

Апелляционные жалобы адвоката о непричастности к преступлению судом второй инстанции оставлены без удовлетворения.

20 декабрь 17:05 | : Происшествия

Главные новости


На каникулы с чистой совестью. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Чума. История одной эпидемии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (253)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20