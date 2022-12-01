Котласскому дедушке, угробившему молодую пару угарным газом, заменили условный срок на реальный

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда от 11.10.2022, которым 76-летний житель города Котласа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).
Суд установил, что днем 07.01.2021 в арендованной виновным квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги, которые скончались от отравления угарным газом.
Установлено, что осужденный заключил устный договор посуточного найма указанной квартиры с молодым человеком, которого не уведомил о правилах пользования внутриквартирным газовым оборудованием (аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой «NEVA-4511») и о положениях Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
В процессе эксплуатации указанного оборудования не был обеспечен постоянный приток воздуха, поэтому образовавшийся в результате сгорания газа угарный газ не уходил в вентиляционный канал, и через некоторое время его концентрация повлекла острое отравление и гибель молодых людей.
Стороной государственного обвинения представлены суду неопровержимые доказательства вины осужденного в совершенном преступлении.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 4 миллионов рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась мнением государственного обвинителя, обжаловавшего приговор суда в связи с чрезмерной мягкостью назначенного осужденному наказания, приговор изменила, постановив отбывать назначенное наказание в виде 5 лет лишения свободы реально в исправительной колонии общего режима.
Апелляционные жалобы адвоката о непричастности к преступлению судом второй инстанции оставлены без удовлетворения.