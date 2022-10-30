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В Вельском районе полицейские задержали "черных" лесорубов

27 ноября в Вельском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в лесном массиве вблизи деревни Хребтовская задержаны трое мужчин, осуществляющих вырубку лесонасаждений.

Как пояснили оперативникам граждане, заготовленную древесину они планировали продать частным лицам. Предоставить стражам порядка необходимые разрешительные документы злоумышленники не смогли.

В общей сложности данные граждане срубили 11 деревьев породы сосна.  

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

29 ноябрь 14:41 | : Происшествия

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