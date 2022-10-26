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На юге Архангельской области у женщины украли ее голубого друга

В районе станции Низовка неизвестный угнал колесный трактор марки Т-40. Техника была припаркована в гараже частного дома, её два года не использовали, а потому пропажу заметили не сразу.

Об угоне в полицию заявила 52-летняя владелица колесной «сороковки». Трактор ей достался в наследство от умершего отца и долгое время простаивал в гараже. Женщина случайно заметила спиленный замок на дверях гаражного бокса и поспешила заявить в полицию об угоне.

Т-40 искали по особым приметам – голубой цвет, отсутствие госномеров и подвесного оборудования. Трактор был в исправном состоянии и с 20-тью литрами дизеля в баке. Этого хватило бы километров на 70.  

Но далеко голубой трактор все равно не уехал. Следственно-оперативная группа «по горячим следам» обнаружила его в лесу недалеко от места угона. Проводится проверка.

(по материалам издания «Коряжма 24»)

22 ноябрь 13:32 | : Происшествия

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