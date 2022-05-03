У острова Зеленец обнаружено тело второго рыбака

Вчера днем у острова Зеленец в Мурманском рукаве реки Северная Двина в ходе производства водолазных работ спасателями обнаружено тело 55-летнего жителя областного центра без внешних признаков насильственной смерти, который 14 августа 2022 года вместе с другом уехал на рыбалку и пропал без вести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительной информации, два местных жителя без спасательных жилетов на надувной лодке отправились на рыбалку и утонули. Первый погибший, лодка и рыболовные снасти обнаружены ранее (https://arh.sledcom.ru/news/item/1715088/).
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.