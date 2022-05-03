Бывшему мастеру банного МУПа из Плесецка впаяли условный срок за мошенничество

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего мастера бани МУП «Плесецк-Ресурс» виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).
Установлено, что обвиняемая в начале июня 2018 года приобрела у неустановленного лица для МУП «Плесецк Ресурс» бывшую в употреблении мебель и предоставила в бухгалтерию предприятия несоответствующие действительности документы, подтверждающие покупку указанной мебели по более высокой цене.
Кроме того, с 21 по 28 декабря 2018 г. обвиняемая под предлогом приобретения товара для целей строительства бани «Лесозавод» МУП «Плесецк-Ресурс», приобрела в магазине для личного пользования товар на сумму 88 060 рублей, который внесла в счет на оплату и поставила на баланс МУП «Плесецк-Ресурс».
В феврале 2018 года она получила в кассе МУП «Плесецк-Ресурс» денежные средства и предоставила в бухгалтерию предприятия несоответствующие действительности документы на покупку сухих отходов лесопиления для прогрева бани на сумму 15 000 рублей, которые в действительности не приобретались и в МУП «Плесецк-Ресурс» не поставлялись.
Своими действиями злоумышленница причинила предприятию ущерб на сумму свыше 100 тыс. рублей.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.