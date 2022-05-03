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Бывшему мастеру банного МУПа из Плесецка впаяли условный срок за мошенничество

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего мастера бани МУП «Плесецк-Ресурс»  виновной в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Установлено, что обвиняемая  в начале июня 2018 года приобрела у неустановленного лица для МУП «Плесецк Ресурс» бывшую  в употреблении мебель и предоставила в бухгалтерию предприятия несоответствующие действительности документы, подтверждающие покупку указанной мебели по более высокой цене.

Кроме того,  с 21 по 28 декабря 2018 г. обвиняемая под предлогом приобретения товара для целей строительства бани «Лесозавод» МУП «Плесецк-Ресурс», приобрела в магазине  для личного пользования товар на сумму 88 060  рублей, который  внесла в счет на оплату и поставила  на баланс МУП «Плесецк-Ресурс».

В феврале 2018 года она получила в кассе МУП «Плесецк-Ресурс» денежные средства и предоставила в бухгалтерию предприятия несоответствующие действительности документы на покупку сухих отходов лесопиления  для прогрева бани на сумму 15 000 рублей,  которые  в действительности не приобретались и в МУП «Плесецк-Ресурс» не поставлялись.

Своими действиями злоумышленница причинила предприятию ущерб на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Приговором суда ей назначено  наказание  в виде 2 лет 6 месяцев  лишения  свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

11 август 09:09 | : Происшествия

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