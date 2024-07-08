«Белый июнь»: культура «шведского стола»

Почти две недели Архангельск веселил книжный фестиваль «Белый июнь».

Но книжный ли? По информации организаторов, в период с 21 по 30 июня в его рамках прошло примерно 950 культурных мероприятий. 95(!) в день.

Конечно, здесь ещё «подкузьмил» юбилей Архангельска – в последние дни июня было совершенно непонятно, что к чему относится.

Но и без этого… известный журналист Светлана ЛОЙЧЕНКО сравнила увиденное со «шведским столом» в отеле, дорогим, изобильным и бестолковым:

- Я побывала на вручении двух наград — победителям Всероссийского конкурса имени Фёдора Абрамова «Чистая книга» и областного конкурса «Книга года». В обоих случаях всё прошло душевно. А после награждения лауреатов конкурса «Чистая книга», которое состоялось в драмтеатре, зрителей ждал подарок — выступление камерного оркестра Новгородской филармонии. В репертуаре — русская классика. И не потому, что зарубежная нехороша, а потому, что это было созвучно настроению премии, которую уже называют главной премией русской провинции.



Умилили молодые, которые читали стихи, посвящены Архангельску. А здесь скажу, что это была блестящая идея сотрудников библиотеки имени Добролюбова. Кто попал на финал конкурса «Рифмы 440», тому повезло - как зрителям, так и исполнителям, которые точно сделали много открытий, и в поэзии, и в восприятии образа родного города.



Мои знакомые и коллеги делились впечатлениями, побывав на различных событиях фестиваля. Например, Андрей Мурашов написал для газеты о музыкальной части фестиваля, где звучали песни из известного мультсериала «Смешарики» и симфоническое исполнение песен группы «Кино». Признаться, для меня очень неожиданно! (Прям по-новому восприняла "От винта!").

Но также могу перечислить важные события фестиваля, на которые я не попала. Почему? Да потому, что не - воз - мож - но! Наверное, это сравнение хромает, как и любое другое, но этот фестиваль мне представляется огромным «шведским столом», который заставлен всевозможными яствами, а потреблять их нет ни сил, ни времени.



О чём особо сожалею? О театральном фестивале имени Фёдора Абрамова - в нынешней транскрипции «Абрамов фест». Ещё недавно это был международный фестиваль «Родников слово». Понимаю — звучит архаично. То ли дело «фест» - как выстрел, чётко, жёстко, современно. Но по-абрамовски ли?



Но я даже не об этом, не о названии. Пусть будет «фест», если это веление времени, хотя «Родниковое слово» лично мне куда ближе. Я о сути. Впервые «Правда Севера» не освещала этот фестиваль - или он пролетел мимо нас, или мы пролетели мимо него? Оказалось, не только мы. Где-то случилось освещение и осмысление этого театрального события? Увы - я не нашла публикаций по этому поводу, и, если кто-то пришлёт ссылки на них, буду признательна. (Только не анонсы и не информации).



Но раньше это было событие! Мы ходили на все спектакли, которые участвовали в фестивале «Родниковое слово». Обсуждали их. Сейчас для меня этот театральный фестиваль потерян. Говорю с сожалением. Это моя личная потеря. Но есть и другие…



Возможно, я чего-то не понимаю? Всё же фестиваль готовят специалисты, а я таковым не являюсь. И эти люди видят смыслы, когда в такое сжатые сроки втискивают такое гигантское количество мероприятий.



Так вот о смыслах. Вспоминаю разговор с Николаем Кудриным, это известный вельский краевед, коллекционер и организатор туристических проектов. Он много ездит, общается с коллегами, в частности вологодскими, а это ближайшие соседи. Я попросила его сравнить подход к организации туристического дела у них и у нас.

– В Вологодской области работают от турпотока,— объяснил Николай Владимирович. —Они постоянно придумывают новые бизнес-проекты, привлекающие туристов.



И главная задача таких проектов, создающих тот самый турпоток, приносить прибыль.



- Поэтому в Вологде туризм относится к сфере экономики, а у нас — к сфере культуры, - заключил он.



Откройте страницу, которая называется: «Летние праздники в округах и районах Вологодской области», и вы увидите, что там делают всё, чтобы не дать туристу продыху. Один фестиваль закончился, начался другой. И каждый — событие, поездки туда планируют специально. И так продолжается всё лето. А не то, что за две недели «наелись» и больше не будем...



Наверное, мне возразят — не стоит Вологду, которая почти Подмосковье, сравнивать с Архангельском. Там турпоток уже налажен. Но тогда какую цель мы преследуем, организовывая в две недели почти тысячу разноплановых событий? Кстати, это большой труд тех, кто этим занимается. Но, что на выходе? Хотим мир удивить? В прошлом году было 523 события. В этом почти тысяча, а на следующий год будет полторы тысячи?



Возможно, я не права, и фестиваль уже приносит прибыль, а, если не прибыль, то какие-то важные дивиденды для области. Пусть об этом расскажут организаторы. Надеюсь, что по окончанию фестиваля удастся поговорить и о его итогах, и его уроках…

Мнение редакции: За два года фестиваль (дегустация) уличного общепита значительно прибавил в разнообразии предлагаемого меню – суши и хинкали окончательно отошли на второй, а то и третий план. Единственное, по мнению главного кулинарного эксперта, на этот раз кухни Камчатки и Карелии напрочь «уели» еду поморскую… но это претензия не к организаторам, а к участникам.

Мнение наблюдателя:

- С каждым годом Белый июнь всё больше превращается в ярмарку. Мы на своей шкуре почувствовали. дело в безумной густоте всего. Сама видела, что люди через 2-3 часа тупеют и уже не хотят ничего. Просто бродят, ни во что не вникая, да и присаживаются не слушать, а передохнуть. А потом уходят к еде или вообще...

(фото с https://strtorg.ru)