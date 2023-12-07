Архангелогородцы должны жить в комфорте. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья активно занимались проблемами своих избирателей.

Так, после лютых январских холодов горожане с дрожью в сердце ожидают квитанций по оплате за тепло. У кого-то батареи были чуть теплые, а то и совсем холодные, жалобы на это легко найти в соцсетях. Однако коммунальщики («прославленное» ТГК-2 с подачи управляшек) выставляют счета по полной программе.

Восстановить статус-кво призывает Михаил Орлов:

- Какой должна быть температура в помещении в отопительный сезон? Допустимая продолжительность отключения отопления во всем доме зимой? В каких случаях возможен перерасчет за отопление? Какие документы нужны для перерасчета за отопление? Как подать заявление на перерасчет? Как рассчитать сумму, которую вычтут из платежки? - в инструкции обозначены четкие ответы, которые были подготовлены сотрудниками регионального центра управления регионом для жителей. Также хочу отметить, что городские депутаты через свои общественные приемные помогают архангелогородцам решать вопросы по начислению коммунальных платежей. Принимаем необходимые меры в отношении нерадивых управляющих компаний.

Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин лично проверил объект культуры, где ведется капитальный ремонт.

И это Ломоносовский ДК, знаковое место для нескольких поколений жителей южного «куста» областной столицы. Впечатления депутата:

- Сегодня ознакомился с планами на предстоящий фронт работ, задачи у руководителя учреждения амбициозные. Текущий ремонт выполнен на достаточно высоком уровне. Со своей стороны, не только буду держать все работы на контроле, но и окажу необходимую помощь в обновлении всего облика главного культурного центра юга нашего города.

Две представительницы прекрасного пола в составе Архангельской городской Думы приняли участие в отборе лучших инициатив, представленных в проект «Бюджет твоих возможностей». Напомним, суть проекта – граждане представляют программу развития отдельной территории, получают баллы и имеют шансы получить бюджетное финансирование. Всего выделено 5 млн рублей.

Мария Харченко:

- Вначале будет ранжирование победителей после подведения итогов финала конкурса, который пройдет в феврале, и далее уже будут распределяться средства исходя из общей выделенной суммы.

Ксения Корюкина:

- Команда выбрала 10 проектов из 40 представленных. Согласно Положению, были обозначены 8 критериев, по которым каждый проект получал баллы. В итоге, в упорной борьбе 8 проектов от детских муниципальных детских садов и 2 проекта от средних школ вышли в финал конкурса.

Со списком финалистов можно ознакомиться здесь. Заключительный этап пройдет в феврале.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравил архангелогородку с годовщиной победы в Сталинградской битве.

Маленькая Валентина Котельникова провела в блиндаже обороняющегося 200 дней и ночей. Ее мама погибла при бомбежке, папа воевал, старшая сестра получила 16 осколочных ранений. Сама девочка переболела оспой и рахитом. Сталинградец – это на всю жизнь.

Иван Воронцов поклонился мужественной женщине:

- Несгибаемая воля сталинградцев и мужество советской армии позволили коренным образом изменить ход всей Великой Отечественной войны. Победа под Сталинградом дала людям уверенность, что мы победим. Сотни тысяч людей находились в осаждённом городе и на себе испытали вся тяготы войны. Но не сдались, и отстояли свой город. За это вам низкий поклон.