«Я не покоряю, я живу». Мария Лойтер о Лондоне, Москве и своем кино

Лойтер – известнейшая в Архангельске фамилия. Владимир Яковлевич – легенда поморского телевидения. Антон – по мнению многих, именно ему АЦБК обязан международным успехом. Ольга – известная певица. Степан – перспективный теннисист, которому прочат большое будущее в спортивной журналистике.

Все они ближайшие кровные родственники моей собеседницы. Мария Лойтер – внучка, дочь и сестра вышеперечисленных – привезла в родной город на Северной Двине свой первый полнометражный фильм «Как звезды», вошедший в конкурсную программу кинофестиваля Arctic open. С надеждой на приз, естественно. Как наглядное доказательство, что не зря выбрала кинематографическую дорожку. Скользкую и местами бугристую, как знают все сопричастные к миру Великой иллюзии.

С этого и начинаю наш разговор – как завело?

- В детстве я хотела быть врачом. Как мама (Ольга), это её первая профессия. Но, как девочка, посещала музыкальную школу и театральную студию. В какой-то момент поймала себя на мысли, что всё чаще думаю о театре в актёрском плане.

И немудрено. Маша – девушка фактурная, яркая, под амплуа героини. Лично мне она напомнила Нонну Мордюкову в молодости. Короче, с такими опциями только в Москву, вгики-гитисы покорять. Но получилось по-другому…

В 17 лет Мария уезжает в Лондон (только не надо завидовать, рано ушедший из жизни папа Антон, известный бизнесмен, оставил семье неплохое наследство). И поступила в колледж «Queen Marry», где год изучала английский язык.

- То есть, спикаете в совершенстве?

- Когда жила в Англии, действительно говорила очень хорошо, сейчас стала забывать, и акцент вернулся. Но тогда, в начале, языкового уровня мне не хватило, чтобы идти учиться на актрису. Поэтому поступила в театральный на режиссуру, это всё-таки не на сцене играть. Ставила спектакли, репетировала, вот и затянула профессия. Но всё чаше стала задумываться о кино и поступила в Лондонскую киношколу.

Интересуюсь, какого приходилось домашней девочке из Поморья одной в незнакомой среде. Это иллюзия, что столица Британия переполнена русскими, всё зависит от круга общения и профессиональной направленности.

- С русской диаспорой я общалась очень мало, постольку-поскольку. Чем хороша Лондонская киношкола - она очень интернациональная, у студентов нет комплекса «понаехавших». Там буквально впитываешь мировую культуру от однокурсников со всех континентов. И быстро пришло понимание, что мир очень разный, от этого учиться ещё интересней стало.

- А что было самое сложное в новой жизни?

- Первое время переживала непонимание, всё-таки мы, россияне, специфичные люди, ещё и разлуку с близкими. Но ни разу не засомневалась в выборе профессии. К тому же лондонская киносфера очень доброжелательна ко всем, кто в неё попадает.

- А в бытовом плане?

- По-разному. Жила и одна, и в общаге, и с бойфрендом… короче, жизнь. Начала снимать короткометражное кино, это главное в учёбе. Всё остальное прикладывалось.

То есть, у Марии начала складываться совсем другая жизнь… пусть и иноязычная. Границы были открыты (по крайней мере, тогда), можно самой приезжать на побывку, своих в гости приглашать… и вдруг решение вернуться. С чего вдруг?!

- Рассталась с парнем, но это личное, эмоциональное. Что касается профессиональной мотивации… там очень сложно запустить свой проект, найти продюсера. Особенно, когда тебе нет тридцати, там начинают активно снимать только после 40-ка, редко раньше. Да и снимают намного меньше, чем здесь.

Вот это да! Рассказываю, что в советском кинематографе самостоятельную постановку получали примерно в том же возрасте, если не позже (кроме известных исключений с известными фамилиями). И кто с кого брал негативный пример?! Похихикали.

- Наверное, здесь были знакомые из кинематографической среды? – интересуюсь.

- От слова – совсем, - получаю ответ. - Начинала с ассистента режиссёра по работе с актёрами второго плана. Но тут повезло, в этом качестве попала на «Самый лучший день» Жоры Крыжовникова. Фильм, прямо скажем, на любителя, но атмосфера на съёмочной площадке была отличная, появилось много знакомств, в том числе, и нужных. Продолжила работать ассистентом кастинг-директора. Дальше появился короткометражный дебют.

Машин «Галангал» был в конкурсе короткого метра на Втором Arctic open в 2018 году. Сюжет - один день из жизни психиатра, который специализируется на самоубийствах. Он решает, кто из пациентов будет освобождён, а кто останется в больнице. Был снят, как принято говорить, «за три копейки» и за полтора съёмочных дня, то есть, на голом энтузиазме всех участников проекта, поверивших в автора, типичная ситуация для дебюта. Но в главной роли очень востребованный Кирилл Кяро, это вам не хухры-мухры. В Архангельске фильм ничего не получил, но был замечен. Хотя для дебютантов свойственно увлекаться в дебри авторского кино, таких в любой фестивальной программе чаще, чем через одного. Когда, как не в молодости, находиться в поиске своего жанра?

А потом моей собеседнице повезло встретить продюсера Юлию Мишкинене. Пришло время задуматься о полнометражном проекте.

- То есть, решили изменить авторскому кино со зрительским? – спрашиваю с подколкой.

- Я бы не была столь категорична. И авторское, и зрительское имеют право на существование, мои «Как звёзды» на грани двух жанров. Был сценарий из жизни девчонок. Можно сказать, это моя ностальгия по своему двадцатилетию, хотя героини, безусловно, старше.

Со сценарием вообще отдельная история. Будущие исполнительницы главных ролей (Наталья Земцова и Надежда Иванова) наговаривали свои истории, а Мария облекала их в сценарий, который будет интересно смотреть.

Чем-то он отдалённо напоминает «Москву слезам не верит» и другие истории провинциалок – покорительниц столицы… но только чуть-чуть. У Марии всё гораздо сложнее и интересней – молодые женщины одной творческой профессии случайно встречаются, начинают жить вместе (не подумайте дурного) и искать путь на большой экран. Такие разные. Уже тем, что одна провинциалка, игравшая на театральной сцене своего города героинь из русской классики, а другая коренная москвичка с Чистых прудов, не поднявшаяся выше озвучания мультфильмов. И у обеих последний шанс ухватить звезду за хвост… или что там растёт у звезды. Смех, грусть, ирония… всё вместе. Но, прежде всего, это действительно серьёзный разговор о природе женской дружбы, и существует ли такая в принципе. На мой мужской взгляд, разумеется.

- И всё-таки одна из них провинциалка с определёнными комплексами. Покорить столицу, да ещё и киношную, это так заманчиво. Нет ли в истории чего-то вашего, личного?

- Я никогда не хотела покорить Москву. Впрочем, как и Лондон. Я просто живу и работаю. А этим фильмом ещё хотела сделать хорошим девчонкам подарок на всю жизнь.

Подарок действительно дорогой. Не по смете картины, она как раз скромная. По количеству затраченной энергии в условиях ограниченного количества съёмочных дней. Так может снимать только команда единомышленников. Мария с гордостью говорит, что с командой ей повезло. С тем же оператором-постановщиком Кириллом Герра, с которым понимают друг друга с полуслова, работая в одной стилистике (по картинке это видно).

- Нашли своего продюсера, своего оператора… По словам Люка Бессона, это 90% успеха фильма… правда, он добавляет – «100% зависят от удачи». Время запускать следующий проект. Есть планы?

- Есть. Любовное фэнтези. Пока без подробностей.

- И последнее. Вы показываете в городе своего детства полнометражный дебют. Бабочки в животе порхают?

- Конечно, порхают. А ещё от того, что это происходит на фестивале, который придумал мой дедушка (Владимир Яковлевич). Смотрят «Как звёзды» очень хорошо. Но что скажет профессиональное жюри…

P.S. На Седьмом Международном кинофестивале Arctic open в Архангельске фильм Марии Лойтер «Как звезды» стал победителем в номинации «Лучший дебют в полнометражном игровом кино». Также специального диплома «За актерскую смелость и самоиронию» удостоена Юлия Снигирь за роль второго плана в том же фильме.

Леонид Черток