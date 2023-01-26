Зимняя "засуха" в Каргополе. Кто виноват?

Областная прокуратура выявила нарушения, допущенные при обеспечении жителей Каргополя питьевой водой. Расшифровать ситуацию попытался депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:



- Притчей во языцех стали проблемы жителей бывшего поселка Заречный – ныне правобережной части города Каргополя, которых безынициативное руководство сначала района, а теперь – округа пытается обеспечить централизованным водоснабжением.

Абсурд и стыд ситуации дошел до того, что «забуксовавшую» реализацию проекта взяло «под личный контроль» профильное министерство, вынужденное своими силами организовать выезды из самого Архангельска на объект, который, вообще-то, должен был быть сдан в эксплуатацию еще в ноябре 2022 года.

Если вам кажется, что за такое отношение к исполнению своих прямых обязанностей главу местной администрации вместе со всеми причастными стоило бы отправить на биржу труда, то вам не кажется. Но кому-то, видимо, кажется приемлемым, когда строительство, в общем-то, рядового объекта буквально в ручном режиме ВЕДЕТ МИНИСТЕРСТВО, а не чиновники на месте. Зачем тогда вообще держать на зарплате этих чиновников? Это многое говорит, знаете ли, о компетентности кадров на местах, да и о кадровой политике региона в целом говорит не меньше. Впрочем, чему удивляться? «Других кадров у нас для вас нет…».

Не первый год жители Заречного возмущаются неадекватным, сделанным будто «на коленке» графикам, по которым привозят время от времени питьевую воду. Длительные перерывы, недостаточный объем единственной водовозки, да и в целом – индифферентное отношение местной администрации к проблемам с водоснабжением почти 2,5 тысяч человек, не раз и не два становились темами для претензий и жалоб.

На протяжении уже трех лет мы держим ситуацию со строительством водопровода в Заречном на контроле, регулярно напоминая чиновникам всех уровней запросами и проверками о том, что почти 2500 человек на берегу реки Онега уже много лет ждут питьевую воду. Мы неоднократно писали о том, что местное руководство не проявляет необходимой инициативности в решении многолетней проблемы, и уже в марте прошлого года, несмотря на бравурные заявления ответственных должностных лиц, было очевидно, что к обещанному сроку водопровод введен в эксплуатацию не будет.

Больше всего негодования в этой ситуации вызывает тот факт, что жители Заречного, ставшие заложниками чиновничьего отношения, были брошены на милость местного водоканала, который, очевидно, не справлялся с возложенными на него обязанностями. Что, по всей видимости, в свою очередь ГОДАМИ не привлекало должного внимания со стороны руководства муниципалитета.

В администрации Каргопольского округа настолько не интересовались проблемами с обеспечением питьевой водой жителей целого поселка, что даже не удосужились обеспечить их информирование о местах, где можно взять воду, а также о её качестве и ответственной за это организации. И при этом, совершенно неудивительно, что даже составленный словно «на коленке» график подвоза питьевой воды и тот – не соблюдался.

И по всей видимости, за столько лет что чиновники, что ресурсоснабжающая организация привыкли, что за такое отношение к обеспечению огромного количества жителей Заречного питьевой водой их не привлекали к какой-либо ответственности.

Уже радует, что проблемы, на которые привычно закрывают глаза в областной администрации, становятся причиной реагирования областной прокуратуры. Каргопольцы, смею предположить, уже оценили новый график подвоза воды, завизированный аж самой г-жой Бубенщиковой, и, хочется надеяться, оценят и новый водопровод, который, может, хотя бы, «под личным контролем» профильного министерства будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Напомню, несмотря на отсутствие современных систем водоснабжения, в Заречном на правобережной стороне Каргополя проживает около 2,5 тысяч человек, есть школа, садик и интернат для престарелых и инвалидов, в которых также нет ни централизованного водоснабжения, ни централизованного водоотведения. За что, видимо, стоит отдельно поблагодарить и бессменного главу района/округа г-жу Бубенщикову, и прикрывающих её несоответствие занимаемой должности областных чиновников.