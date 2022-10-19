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Карету мне... (инопланетный обзор российской прессы)

Экспедиция с планеты Ялмез, вращающейся в далёкой галактике вокруг звезды Ецнлос, достигла цели долгого путешествия. Свободные от вахты астронавты любовались в иллюминаторы чудесными видами голубой планеты, с обитателями которой надеялись вступить в контакт.

 Прежде чем спуститься с орбиты, решили изучить новости аборигенных СМИ. Закачали некоторые с земных сайтов методом случайной выборки, перевели и зачитали их названия для командного состава:

 «Убил даму сердца, не выдержав ее криков», «Под Архангельском подрались зайцы», «Задержан душитель пьющих мужчин», «Суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии»,  «Нашли вмерзший в лёд женский труп», «Жених получил пулю в плечо, но вернулся догулять свадьбу»,  «Лобковым вшам негде жить», «Талаги, нож и кровь», «Коровы взорвали коровник собственным газом», «Насмерть срубил собутыльника за подкаты к его сожительнице», «Кровь в поселке. Мужик отомстил обидчику за вылитое помойное ведро», «Попугай-истребитель кошек вновь вырвался на свободу», «Бомжи обманом пытались проникнуть на Неделю моды в Москве»,  «Женщина сходила к врачу и оказалась мужчиной», «Труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом», «Врачи предупреждают: замороженный картофель в анусе геморрой не лечит», «Убил приятеля бензопилой и палкой во время спора на кладбище, чей шуруповерт лучше», «Совет отцов проверил рюмочную у школы № 79», «Встреча по организации открытых встреч проходит в закрытом режиме», «Семья в Таганроге пожаловалась на заставляющее их пить пиво привидение», «Митинг против безразличия мало кого привлёк», «Брат раздавил брата на глазах у брата», «Сын заказал судью, посадившую его мать за заказное убийство снохи», «В полиции задержанный убил себя головой о стену», «Костромич трагически погиб во время селфи на фоне ковра», «Перестрелка в морге оставила после себя 17 мёртвых тел», «Жертвы убийств редко дают показания в полиции»,  «Били руками, ногами и бросили умирать», «Елена Малышева: От рака спасёт мастурбация!», «В случае ядерного взрыва эксперты советуют не прятаться, а бежать», «Первое в этом году солнечное затмение можно было наблюдать этой ночью», «Разрушительная энергия сумеречного сознания панцирных рыб»

- Достаточно, – прошептал командор, - Ключ на старт!

   Улетели разумные.

Александр Чашев

04 декабрь 08:44 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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