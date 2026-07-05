У жителей аварийных домов Архангельска появилась надежда

Для них планово приобретают жилье. Из запланированных 150 жилых помещений уже приобретено 148. Подробности у издания «Регион 29»:

- Тема переселения жильцов из ветхого фонда стала главной на оперативном совещании, которое провёл губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Глава областного центра Дмитрий Морев доложил, что 148 квартир общей стоимостью 957 млн рублей уже выкуплены, и в настоящее время ведётся оформление передачи жилья собственникам.

– Часть заявителей уже дала согласие на переезд в предоставленные квартиры. С остальными работа по заключению договоров продолжается, – отметил Дмитрий Морев. – Кроме того, сэкономленные в ходе торгов средства позволят приобрести дополнительные квадратные метры, которые будут распределяться среди очередников в строгом порядке.

Губернатор положительно оценил темпы работы муниципалитета и соблюдение установленных графиков. При этом он подчеркнул, что ключевым критерием эффективности программы является не столько покупка квартир, сколько фактическое новоселье людей, поэтому данное направление требует особого внимания.

Параллельно идёт снос расселённых деревянных строений. С начала года в рамках муниципального контракта в Архангельске демонтировано уже 55 объектов, ещё по 12 зданиям работы не завершены. До конца года планируется ликвидировать ещё 35 домов.