О тех, кто делает Архангельск лучше

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Сегодня у «Городского благоустройства» первый юбилей - 5 лет! 

Приветственное слово от главы областной столицы Дмитрия Морева:

 - В день рождения предприятия мы собрались, чтобы сказать спасибо команде, на которой держатся важные сферы коммунального хозяйства Архангельска. 

 Пять лет назад мы провели перезагрузку – на базе предбанкротного «Архкомхоза» создали предприятие, которое стало мощной и надежной структурой. Здесь работают настоящие профессионалы, расширяются сферы деятельности и парк техники. 

 Вместе с директором муниципального предприятия Александром Кузнецовым сегодня вручили благодарности и почетные грамоты. За этими простыми и ответственными людьми - сложнейшее городское хозяйство: 200 км сетей ливневой канализации, 7 насосных станций, 33 моста. И это не просто цифры - это комфорт каждого архангелогородца. 

 Отдельная гордость - общественные пространства. Самые сложные проекты мы доверили «Городскому благоустройству»: Буяновая пристань, площадь у Вечного огня и другие знаковые территории получили вторую жизнь благодаря нашему предприятию. На его содержании сегодня 15 прогулочных объектов – от Чумбаровки и набережной у «Праги» до аллей в разных округах. 

 Благодарю каждого сотрудника за труд, который не всегда заметен, но жизненно важен. За то, что в непогоду и в праздники вы на посту. Впереди - новые планы и развитие!


01 июль 13:26 | : Экономика

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