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РВК-Архангельск представляет лучших своих людей

Знакомьтесь - Ольга Жабина, оператор на фильтрах Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск.

 Она отдала водоканалу 40 лет, придя сюда в 1984 году вслед за мамой, и продолжает работать. То есть, рабочая династия, что не такая уж редкость не только у артистов и врачей, но и у коммунальщиков.

 Верность профессии — это написано и сказано как раз про Ольгу Жабину. Не просто слова, это глубокое чувство преданности делу, которое она выбрала. Как говорит сама Ольга Алексеевна, её держит в компании понимание того, что она вносит вклад в общее благо и создает ценность для общества.

 В РВК-Архангельск уверены: верность профессии формирует не только личность, но и влияет на окружающих, вдохновляя их следовать своим путем с тем же энтузиазмом и ответственностью. Поэтому в компании стараются избегать текучки кадров и поощряют корпоративную преданность избранному делу.

- За эти годы я поняла, как важна наша работа для общества. Каждый день мы заботимся о чистоте и безопасности воды, которую пьют жители города. Это не просто работа — это настоящая ответственность. Мы контролируем процессы очистки, следим за состоянием оборудования и обеспечиваем высокое качество воды. Зная, что благодаря нашим усилиям в кранах течёт чистая вода, я чувствую себя нужной и важной. Каждый раз, когда вижу, как люди открывают кран и наливают воду, понимаю: моя работа имеет значение. Это придаёт мне сил и вдохновения. Я призываю всех ценить труд людей, работающих в водоканале. Мы — невидимые герои, которые ежедневно трудятся ради общего блага, - рассказала Ольга Жабина, оператор на фильтрах ЦОСВ.

- Опыт Ольги Алексеевны для нашего предприятия бесценен. - считает начальник ЦОСВ Мария Быкова. - Она не только отлично знает свою работу, но и играет ведущую роль среди коллег в обеспечении технологического процесса очистки воды. Её профессионализм и преданность делу вдохновляют всех нас.

17 октябрь 08:29 | : Экономика

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