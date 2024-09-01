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Жители Архангельска ждут повышения суммы страхования вкладов

С 2025 года предполагается повысить сумму по страхованию длинных вкладов с 1,4 млн руб. до 2,8 млн руб. Поддерживает инициативу каждый четвертый житель Архангельска, еще 38% считают новые условия недостаточными — они предлагают еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

Сейчас государство страхует вклады до 1,4 млн рублей: в случае банкротства банка вкладчику вернут не более этой суммы. С 2025 года предполагается повысить страховку до 2,8 млн рублей для длинных вкладов (на срок от 3 лет). 38% жителей Архангельска считают предложенные условия недостаточными, по их мнению, необходимо еще повысить страховку и/или распространить ее на вклады любой продолжительности. Такой точки зрения чаще придерживаются мужчины (41% против 35% среди женщин). О недостаточности условий также говорили опрошенные в возрасте от 45 лет (40%) и граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (43%).

  25% жителей Архангельска поддерживают инициативу в ее первоначальном виде. Причем выше всего уровень поддержки среди граждан в возрасте до 34 лет (29%).

  Среди имеющих вклады больше как сторонников инициативы в ее нынешнем виде, так и тех, кто за расширение условий страхования: 28 и 51% соответственно.

  6% высказались против увеличения суммы страхования вкладов и еще 31% затруднились с ответом: «Я в этом не разбираюсь»; «Раз страхуют и повышают страховку, значит, что-то идёт не так»; «Такие длинные вклады к окончанию срока уже ничего не стоят».

27 сентябрь 08:00 | : Экономика

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