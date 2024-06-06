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Заключенные колонии в Коряжме обшивают "Скорую помощь"

В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) продолжается работа по привлечению на производство новых заказов.

Начальник службы охраны труда Котласской центральной городской больницы имени Святителя Луки в городе Котлас Дарья Бобкова встретилась с начальником отдела маркетинга ИК-5 Иваном Стариковым. Он представил ей образец демисезонного костюма для сотрудников службы скорой помощи, изготовленный в швейном цехе колонии. Изделие полностью соответствует всем требованиям, выдвинутым заказчиком.

Представитель больницы высоко оценила качество костюма. В ходе встречи была достигнута договоренность о заключении государственного контракта на производство 57 демисезонных костюмов.

 

12 август 11:12 | : Экономика

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