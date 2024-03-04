Группа Аквилон вошла в пятерку крупнейших строительных компаний России

По итогам семи месяцев текущего года по объемам ввода жилья в эксплуатацию Группа Аквилон вошла пятерку крупнейших строительных компаний в России. За полтора года федеральный девелопер ввел в эксплуатацию почти 600 тыс. кв. м жилья, 10 986 квартир.

В настоящее время Группа Аквилон работает в Архангельске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также приступила к реализации проектов в Иваново и Нижнем Новгороде.

Непростая ситуация в экономике потребовала от компании новых, нестандартных решений. В Группе Аквилон пересмотрели логистику поставок материалов и комплектующих, провели большую работу по импортозамещению, открыли и развивают свое производство стройматериалов в Архангельске. Много внимания уделяется привлечению новых, местных кадров, активно сотрудничая с Высшей инженерной школой САФУ, профильными средними специальными учебными заведениями. Запас прочности позволяет не снижать ни объемов строительства, ни темпов работ на наших объектах. За полтора года в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон ввела в строй более 115 тыс. кв. м. жилья, это 10 домов, 2780 квартир. Сейчас в Поморье компания строит 16 жилых комплексов, это порядка 450 тыс. кв. м.

В рамках программы комплексного развития территорий Группа Аквилон успешно реализует нашем в регионе пять проектов. На разных этапах расселения за счет компании находятся 40 ветхих аварийных домов, порядка 360 квартир общей площадью около 20 тыс. кв. м.

В Архангельске на открытых аукционах Группой Аквилон приобретены два участка для КРТ: в районе ул. Логинова - ул. Г. Суфтина - ул. Попова - пр. Обводный канал и ул. Комсомольская – ул. Карельская. За счет Группы Аквилон сейчас ведется расселение 24 аварийных деревянных домов, это 206 квартир. Первый этап расселения на обеих территориях уже завершен. Кстати, в районе ул. Попова также будут расселены дома на участке для строительства детсада на 280 мест и обустроен еще один общедоступный сквер.

В Северодвинске рамках трех договоров КРТ мы расселяем 14 домов, 136 квартир. На первом участке в квартале 102 расселение 5 аварийных домов уже завершено. В квартале 007 помимо расселения 6 домов мы за свой счет благоустроим пешеходную рекреационную зону по периметру квартала площадью. А на территории квартала 005 кроме расселения 3 аварийных домов, часть освобожденного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а другая будет благоустроена за счет инвестора и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

Также Группа Аквилон реализует в Поморье масштабные инвестиционные проекты в сфере строительства. По трем проектам компания передаст в государственную собственность порядка 200 квартир, еще по одному проекту в Северодвинске строит парк и детсад, которые будут переданы муниципалитету. И в рамках пятого проекта, в Архангельске помимо 7% жилой площади, которая передается для предоставления нуждающимся, будет построит большой общедоступный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов поздравил коллег с наступающим праздником – Днем строителя.

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляем всех вас с Днем строителя!

Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. Профессия строителя крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, своей благородной, созидательной, вдохновляющей миссией – ведь труд строителя во многом определяет облик и динамику развития страны, служит всему нашему народу. Ваш уникальный профессионализм имеет высочайший уровень. Вы строите не только дома и города, вы строите историю. Ваш труд всегда востребован и нужен. Пройдут десятилетия, столетия, а ваши объекты будут всё так же прочно стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и прочной.

Искренне желаем всем строителям счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов в созидательном труде! Счастья и добра вам и вашим близким! С праздником дорогие коллеги, - отметил Александр Фролов.



