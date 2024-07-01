Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждый третий житель Поморья работает во время летнего отпуска

Согласно летнему опросу hh.ru, каждый третий житель Архангельской области (35%) признался, что работал во время отпуска этим летом. При этом еще  каждый третий (29%) объясняет это повышенным чувством ответственности. У 28% просто большой объем задач, 25% помогают коллегам, и лишь 17% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха.

«При этом каждый второй (51%) респондент вынужден решать рабочие вопросы в отпуске, потому что никто из коллег увы не может его заменить. Таким образом, кадровый дефицит влияет уже не просто на работодательскую часть рынка, но и на самих сотрудников. Ведь из-за нехватки кадров действующие работники буквально вынуждены трудиться за двоих, а-то и троих одновременно. Наиболее остро эта проблема «работы за нескольких сотрудников» стоит, судя по данным опроса в ИТ-сфере, финансах, маркетинге, медиа, а также в сфере инженерных профессий на производстве. Работодателям стоит насторожиться, если они видят среди своих отпускников таких трудяг. В краткосрочной перспективе при необходимости они могут помочь компании справиться с дефицитом кадров, но в долгосрочной – такая ситуация ускоряет выгорание сотрудников, снижает их мотивацию и вовлеченность, что в итоге приводит к увольнению или серьезное текучке кадров», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

Ситуация работы на отдыхе усугубляется и тем, что отпускники в 75% случаев вынуждены брать с собой в летнее путешествие ноутбук и другие рабочие предметы. Причем из этих 75% сразу 50% всегда берут рабочий ноутбук с собой, остальные – при необходимости. 

В рамках опроса также открылась и другая проблема отпускных переработок: 44% отпускников в этом году были вынуждены при выборе места проживания в отпуске учитывать, насколько это место оборудовано для работы (наличие рабочего стола, Wi-Fi, возможность проводить звонки и т.д.). А 80% опрошенных не просто работали в отпуске этим летом, но еще и смогли поработать, пока находились в пути в этот самый отпуск. Из них 40% успели поработать пока ехали в поезде, еще 30% - пока ехали в машине в отпуск, а 10% - пока летели в самолете. 

В итоге после такого совмещения отпуска и работы в этом году каждый второй опрошенный честно признался, что у него не получилось полноценно отдохнуть от работу и люди чувствуют дискомфорт. Причем женщины на 22% чаще, чем мужчины жалуются в этом году, что не успели отдохнуть и расслабиться от работы. 

Что делать, если работа «съедает» ваш отпуск? 

Чтобы избежать стресса от рабочих забот во время отдыха следует заранее подготовиться. Вот несколько полезных советов:

  1. Предупредите коллег: 
         Если вы участвуете в проекте с другими сотрудниками, сообщите им о начале и окончании вашего отпуска. Срочные задачи можно выполнить заранее, а менее критичные временно приостановить.
  2. Расскажите о месте отдыха:
     Если ваш отпуск включает отсутствие связи, объясните коллегам, что не сможете оперативно отвечать на вопросы или участвовать в рабочих обсуждениях.
  3. Делегируйте задачи: 
     Чтобы эффективно передать ответственность, передайте другому сотруднику конкретные задачи полностью, а не просто задание. Это позволит вам не беспокоиться о деталях выполнения работы.
  4. Настройте почту и чаты: 
         Перед отъездом отключите оповещения в рабочих чатах и установите автоответ на рабочую почту. Укажите, кто временно заменяет вас. Также на время отпуска можно заменить аватарку на картинку с подписью “В отпуске”.
  5. Разрешите себе отдыхать: 
         Важно научиться не думать о работе во время отпуска. Это время предназначено для отдыха и восстановления сил.

Когда начальник нарушает закон: в соответствии со статьей 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. Если работодатель нарушает ваше право на отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию. Напомните, что отзыв из отпуска без вашего согласия является нарушением трудового законодательства.

30 июль 08:40 | : Экономика

Главные новости


Лето в радость. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (321)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20