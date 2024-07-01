Каждый третий житель Поморья работает во время летнего отпуска

Согласно летнему опросу hh.ru, каждый третий житель Архангельской области (35%) признался, что работал во время отпуска этим летом. При этом еще каждый третий (29%) объясняет это повышенным чувством ответственности. У 28% просто большой объем задач, 25% помогают коллегам, и лишь 17% получают удовольствие от выполнения задач даже во время отдыха.

«При этом каждый второй (51%) респондент вынужден решать рабочие вопросы в отпуске, потому что никто из коллег увы не может его заменить. Таким образом, кадровый дефицит влияет уже не просто на работодательскую часть рынка, но и на самих сотрудников. Ведь из-за нехватки кадров действующие работники буквально вынуждены трудиться за двоих, а-то и троих одновременно. Наиболее остро эта проблема «работы за нескольких сотрудников» стоит, судя по данным опроса в ИТ-сфере, финансах, маркетинге, медиа, а также в сфере инженерных профессий на производстве. Работодателям стоит насторожиться, если они видят среди своих отпускников таких трудяг. В краткосрочной перспективе при необходимости они могут помочь компании справиться с дефицитом кадров, но в долгосрочной – такая ситуация ускоряет выгорание сотрудников, снижает их мотивацию и вовлеченность, что в итоге приводит к увольнению или серьезное текучке кадров», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Ситуация работы на отдыхе усугубляется и тем, что отпускники в 75% случаев вынуждены брать с собой в летнее путешествие ноутбук и другие рабочие предметы. Причем из этих 75% сразу 50% всегда берут рабочий ноутбук с собой, остальные – при необходимости.

В рамках опроса также открылась и другая проблема отпускных переработок: 44% отпускников в этом году были вынуждены при выборе места проживания в отпуске учитывать, насколько это место оборудовано для работы (наличие рабочего стола, Wi-Fi, возможность проводить звонки и т.д.). А 80% опрошенных не просто работали в отпуске этим летом, но еще и смогли поработать, пока находились в пути в этот самый отпуск. Из них 40% успели поработать пока ехали в поезде, еще 30% - пока ехали в машине в отпуск, а 10% - пока летели в самолете.

В итоге после такого совмещения отпуска и работы в этом году каждый второй опрошенный честно признался, что у него не получилось полноценно отдохнуть от работу и люди чувствуют дискомфорт. Причем женщины на 22% чаще, чем мужчины жалуются в этом году, что не успели отдохнуть и расслабиться от работы.

Что делать, если работа «съедает» ваш отпуск?

Чтобы избежать стресса от рабочих забот во время отдыха следует заранее подготовиться. Вот несколько полезных советов:

Предупредите коллег:

Если вы участвуете в проекте с другими сотрудниками, сообщите им о начале и окончании вашего отпуска. Срочные задачи можно выполнить заранее, а менее критичные временно приостановить. Расскажите о месте отдыха:

Если ваш отпуск включает отсутствие связи, объясните коллегам, что не сможете оперативно отвечать на вопросы или участвовать в рабочих обсуждениях. Делегируйте задачи:

Чтобы эффективно передать ответственность, передайте другому сотруднику конкретные задачи полностью, а не просто задание. Это позволит вам не беспокоиться о деталях выполнения работы. Настройте почту и чаты:

Перед отъездом отключите оповещения в рабочих чатах и установите автоответ на рабочую почту. Укажите, кто временно заменяет вас. Также на время отпуска можно заменить аватарку на картинку с подписью “В отпуске”. Разрешите себе отдыхать:

Важно научиться не думать о работе во время отпуска. Это время предназначено для отдыха и восстановления сил.

Когда начальник нарушает закон: в соответствии со статьей 125 ТК РФ, отзыв работника из отпуска допускается только с согласия работника. Если работодатель нарушает ваше право на отпуск, обращайтесь в трудовую инспекцию. Напомните, что отзыв из отпуска без вашего согласия является нарушением трудового законодательства.