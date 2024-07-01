Площадь Профсоюзов в Архангельске прошла депутатскую проверку на безопасность

На реконструируемой площади Профсоюзов прошло выездное заседание представителей администрации, ГИБДД и подрядчика. В нём приняли участие председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат Максим Хохулин.



Ремонтные работы на площади начались ещё в конце прошлого года. Тогда же, для замены коммуникаций, изменили схему движения на набережной от улицы Выучейского до улицы Розы Люксембург. Транспортные потоки направили вдоль здания морского вокзала.



Восстановление дороги планировали завершить к июлю, но работы приостановили, когда подрядчиками были найдены предметы быта архангелогородцев, которые могут представлять историческую ценность. В результате археологических изысканий нашли железный замок, остатки керамической посуды, мундштук курительной трубки и прочее.



По словам руководителя подрядной организации, дальнейшие работы должны проводиться исключительно в присутствии археологов и особым способом, чтобы не повредить исторически ценные находки.



«Грунт на глубину до 90 см мы можем снимать планировочным ковшом. А на глубину ниже этого – исключительно ручным способом. Общая площадь работ по замене коммуникаций в теле дороги составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В самых оптимистичных прогнозах на этой уйдёт 2,5 месяца, в худшем случае – до одного года. Но пока что мы не имеем права проводить работы, пока не будут внесены все необходимые изменения в документы. Учитывая всё это, работы уже гарантированно растянутся по времени», - рассказал директор ООО «АСК» Александр Лидер.

Как подчеркнул заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Михаил Иванов, корректировка проектно-сметной документации должна быть завершена в начале августа.



«В первичный проект необходимо включить раздел по сохранению объектов культурного наследия, под который попали порядка 20 тысяч квадратных метров ремонтируемой площади. Этот раздел уже разработан и находится на публичных слушаниях. Рассчитываем, что уже в следующем месяце подрядчик сможет вернуться к выполнению работ», - отметил Михаил Иванов.



Вместе с тем, много замечаний было от автомобилистов к состоянию асфальта на объездном участке пути. Особенно в весенне-осенний период.



«Мы получали очень много сигналов от архангелогородцев, что объездная дорога по площади находилась в ужасном состоянии. Весной тут были глубокие ямы, скапливались большие лужи. Пока на улице стоит жаркая погода, то вроде, как и нет никаких проблем, но впереди осень и там мы рискуем столкнуться с той же ситуацией. Если не получится восстановить основной участок дороги, то необходимо привести объездной участок в нормативное состояние», - подчеркнул Максим Хохулин.



С мнением спикера Гордумы согласились и подрядчики. Они отметили, что ещё одну зиму асфальт может не пережить. Ямочный ремонт может оказать спасительный эффект на короткий промежуток времени, но этого может не хватить. Наилучшим решением будет полностью обновить асфальт на всём протяжении пути. Но здесь встаёт вопрос целесообразности, так как в дальнейшем на этом месте будет пешеходная дорожка.



К этому участку дороги много нареканий есть и со стороны автоинспекторов. По словам начальника ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску Михаила Долженко, есть замечания к организации дорожного движения и установке дорожных знаков. В некоторых случаях они расположены в местах, недоступных для внимания водителей. Не хватает и дорожных блоков.