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Архангелогородцы хотят увеличения МРОТ и побольше

42% архангелогородцев поддерживают инициативу увеличения МРОТ до 48% от медианной зарплаты, еще столько же считают, что нужно повышать больше. 

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 42% опрошенных, еще 42% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 5% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе: «Лучше остановить рост цен и услуг ЖКХ, тогда не нужно повышать МРОТ».

 48% от медианной зарплаты — это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19242 руб.), поэтому поддерживающих инициативу всего 42%. Для сравнения, в прошлом месяце, когда парламентарии выступали за увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей, одобрение инициативе выражали значительно чаще (65% россиян).

 Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде (45%), мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере (также 45%).

 Северяне 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

(фото с https://www.9111.ru 

20 июнь 07:49 | : Экономика

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