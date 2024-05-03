Архангелогородцы хотят увеличения МРОТ и побольше

42% архангелогородцев поддерживают инициативу увеличения МРОТ до 48% от медианной зарплаты, еще столько же считают, что нужно повышать больше.

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 42% опрошенных, еще 42% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 5% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе: «Лучше остановить рост цен и услуг ЖКХ, тогда не нужно повышать МРОТ».



48% от медианной зарплаты — это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19242 руб.), поэтому поддерживающих инициативу всего 42%. Для сравнения, в прошлом месяце, когда парламентарии выступали за увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей, одобрение инициативе выражали значительно чаще (65% россиян).



Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде (45%), мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере (также 45%).



Северяне 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

(фото с https://www.9111.ru)