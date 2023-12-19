Две трети работающих архангелогородцев не могут разобраться а будущей пенсии

Каждый третий архангелогородец 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 34% затруднились с оценкой пенсионной системы.

Пенсионную формулу считают справедливой только 5% респондентов. 28% назвали ее некорректной. Судя по комментариям, чаще всего россияне выступают против увеличения возраста выхода на пенсию по старости, хотят, чтобы формула расчета пенсии стала более прозрачной, говорят о необходимости возврата к старому порядку начисления пенсии, который учитывал стаж и размер заработной платы.



Мужчины признавались в неосведомленности чаще (36% против 29% среди женщин). 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы (против 29% среди мужчин).



Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались северяне до 34 лет: «Слишком далеко до пенсии, все еще может несколько раз измениться».



Ранее SuperJob выяснил, что пенсия мечты составляет в среднем 47600 рублей в месяц.

(картинка с https://gazeta-nagatino-sadovniki.ru)