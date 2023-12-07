Движение транспорта в центре Архангельска практически восстановлено

Движение автотранспорта между ул. Поморская и ул. К. Либкнехта по пр. Троицкому восстановлено в 05.40.



Открыты для движения 3 полосы из 4-х.



В течение вчерашнего дня и ночи бригада цеха строительства сетей РВК-Архангельск мастера Евгения Петрушова вела работы по благоустройству проезжей части - накануне для устранения аварии на сетях водоснабжения пришлось вести раскопки в трёх местах. По максимуму была привлечена специализированная техника предприятия, наши партнеры - компания «Вира» - поделились самосвалом, готовы были подставить плечо коллеги из МДУ. Спасибо им всем!



Сейчас на дороге установлены плиты, убрана наледь, в местах выкопанных приямков произведена подсыпка песком, расставлены дорожные знаки об ограничении скорости и сужении полос.

Работы по восстановлению 4-й полосы движения будут продолжены.



РВК-Архангельск приносит горожанами извинения за доставленные неудобства. Компания делает всё возможное, чтобы восстановить движение по Троицкому проспекту максимально быстро.