Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Движение транспорта в центре Архангельска практически восстановлено

Движение автотранспорта между ул. Поморская и ул. К. Либкнехта по пр. Троицкому восстановлено в 05.40.

 Открыты для движения 3 полосы из 4-х.

 В течение вчерашнего дня и ночи бригада цеха строительства сетей РВК-Архангельск мастера Евгения Петрушова вела работы по благоустройству проезжей части - накануне для устранения аварии на сетях водоснабжения пришлось вести раскопки в трёх местах. По максимуму была привлечена специализированная техника предприятия, наши партнеры - компания «Вира» - поделились самосвалом, готовы были подставить плечо коллеги из МДУ. Спасибо им всем!

 Сейчас на дороге установлены плиты, убрана наледь, в местах выкопанных приямков произведена подсыпка песком, расставлены дорожные знаки об ограничении скорости и сужении полос.

Работы по восстановлению 4-й полосы движения будут продолжены.

 РВК-Архангельск приносит горожанами извинения за доставленные неудобства. Компания делает всё возможное, чтобы восстановить движение по Троицкому проспекту максимально быстро.

06 январь 09:58 | : Экономика

Главные новости


55 лет в очереди на жильё. Архангельская быль
Песни без слов. Новогодние

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (38)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20