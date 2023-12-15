Владимир Путин выполнил пожелание архангелогородца

Во время понедельничного визита Президента в Архангельскую область к главе государства обратился молодой архангелогородец со своей проблемой – хотели приобрести в ипотеку трехкомнатную квартиру, но денег хватило только на «двушку».

Отсюда пожелание – увеличить предельный размер Арктической ипотеки с 6 млн рублей до 9 млн.

Владимир Путин согласился с таким предложением.

И вот ожидаемый резонанс – решением правительства РФ предельный размер кредита по Арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 млн рублей.

Напомним, в четверг исполнитель роли почтальона в фильме Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина» получил ключи от квартиры в новом жилом комплексе на берегу Северной Двины от благотворителя.

Архангельск – город невероятных возможностей!