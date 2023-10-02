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На ЖК «AKVILONTIME» в Архангельске ведется устройство кровли

Новый жилой комплекс возводится Группой Аквилон в столице Поморья в районе ул. Гагарина (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум»).

 Земельные участки общей площадью 1,3 га с постройками хозяйственного назначения были приобретены у частных собственников. Жилой комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан на 569 квартир разнообразных планировок, площадью от 23 до 74 кв. м. Также в доме предусмотрены 82 кладовые.

 В настоящее время на стройплощадке завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, кладке наружных стен и внутренних перегородок. Работы на кровле выполнены на 45%. Оконные блоки установлены на 75%, остекление балконов – на 85%. Прокладка внутридомовых сетей отопления выполнена на 50%, электроснабжения - на 80%, водоснабжения и канализации - на 50%, Завершается штукатурка стен квартир, стяжка полов выполнена на 65%. Завершается прокладка наружных инженерных сетей.

 ЖК «AKVILONTIME» возводится в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы Аквилон. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система утепления «Термо-S», с увеличенным слоем утеплителя 180 мм для цоколя и кровли вместе с современными стеклопакетами с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным тепловым пунктом с датчиками температуры, улучшенной системой вентиляции и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными лифтами.

 Устанавливается система «inHOME 2021» («Умный» дом) с IP-домофонией и единым ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса. Датчики дыма, протечек с автоматической запорной арматурой и открытия входной двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт диспетчера УК и в мобильное приложение. Управлять квартирой можно через смартфон, меняя режим энергосбережения, оплачивая счета, контролируя расходы коммунальных ресурсов.

 Сам дом займет примерно 20% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку. Дополнительным бонусом станет Детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный собственникам квартир.

 Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия №24 и школы №2 и №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 

13 ноябрь 11:02 | : Экономика

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