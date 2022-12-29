ЖК «AKVILONTIME» в Архангельске вырос до 13-го этажа

Новый жилой комплекс возводится Группой Аквилон в столице Поморья в районе ул. Гагарина (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум»).
Земельные участки общей площадью 1,3 га с постройками хозяйственного назначения были приобретены у частных собственников. Жилой комплекс общей площадью 34 тыс. кв. м рассчитан на 569 квартир разнообразных планировок, площадью от 23 до 74 кв. м. Также в доме предусмотрены 82 кладовые.
В настоящее время на стройплощадке строители выполняют возведение монолитных конструкций 13-го этажа, и приступили к наружной кладке стен. Работы ведутся в высоком темпе, первые десять этажей были возведены за 4 месяца.
ЖК «AKVILONTIME» возводится в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы Аквилон. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Монолитно-кирпичная технология строительства, система утепления «Термо-S», с увеличенным слоем утеплителя 180 мм для цоколя и кровли вместе с современными стеклопакетами с селективным покрытием помогут экономить на платежах за тепло до 25%. Жилой комплекс оснащается современными инженерными системами: автоматизированным тепловым пунктом с датчиками температуры, улучшенной системой вентиляции и шумоизоляции, высокоскоростными бесшумными лифтами OTIS.
Устанавливается система «inHOME 2021» («Умный» дом) с IP-домофонией и единым ключом доступа smart key, видеонаблюдением по территории жилого комплекса. Датчики дыма, протечек с автоматической запорной арматурой и открытия входной двери надежно защищают квартиру, автоматически отправляя сигнал на пульт диспетчера УК и в мобильное приложение. Управлять квартирой можно через смартфон, меняя режим энергосбережения, оплачивая счета, контролируя расходы коммунальных ресурсов.
Сам дом займет примерно 17% территории участка, территория площадью более 1 га отводится для комплексного благоустройства, которое выполняется по новому корпоративному стандарту Группы Аквилон и предусматривает соблюдение всех действующих нормативов по озеленению, размещению зон отдыха, разновозрастных детских и спортивных площадок, а также просторную гостевую автопарковку. Дополнительным бонусом станет Детский клуб, полностью оборудованный за счет застройщика и переданный собственникам квартир.
Кроме того, в рамках масштабного инвестпроекта Архангельской области на ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, Группа Аквилон построит разновысотный жилой комплекс площадью порядка 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В соответствии с законом в собственность региона будет передано примерно 45 квартир. Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год.
Данный район Архангельска обладает развитой социальной, бытовой и транспортной инфраструктурой. Рядом находятся четыре детских сада, гимназия №24 и школы №2 и №5, детская Художественная школа №1, несколько многофункциональных торгово-развлекательных центров, большой парк им. Ломоносова, удобная транспортная развязка.
Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ. В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.