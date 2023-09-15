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Группа Аквилон ввела в эксплуатацию очередной новострой в Северодвинске

Администрация Северодвинска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «МОРЕПАРК-2» на ул. Карла Маркса, 70. Напомним, что первая очередь жилого комплекса была успешно сдана в декабре прошлого года и уже заселена.
 

В новых корпусах общей площадью 18,9 тыс. кв. м 297 квартир, практически все они приобретены жителями города корабелов. ЖК «МОРЕПАРК-2» удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка». В наличии - развитая социальная инфраструктура: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда».
 
 - На объекте сформирован отдел заселения, который уже приступил к работе. Ведется пусконаладка всех инженерных систем, включая систему «Умный дом». Наши специалисты с каждым дольщиком свяжутся индивидуально и пригласят на приемку квартиры. Ключи будут выданы точно в срок, согласно договорам долевого участия, - рассказал генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

 

Как и во всех новых проектах Группы Аквилон, при строительстве ЖК «МОРЕПАРК-2» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета. Дополнительным бонусом станет детский клуб «Аквилон KIDS», безвозмездно передаваемый застройщиком собственникам квартир.
 
 Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир открывается красивый вид на залив Параниха. До берега моря можно дойти за 10 минут. В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. На пр. Победы в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.


07 ноябрь 11:35 | : Экономика

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