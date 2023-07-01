В Архангельской области появились вакансии с высокой зарплатой

В августе активность поиска работы у жителей Архангельской области невысокая — это подтверждает статистика hh.ru. Люди хотят отдыхать! Тем дальновиднее будет воспользоваться сниженной конкуренцией за рабочие места и именно сейчас изучить вакансии. Аналитики hh.ru выяснили работникам каких профессий компании готовы платить прямо сейчас самые большие зарплаты.

Врач плавучей буровой платформы, зарплата от 200 000 ₽ на руки, сотрудник должен будет проводить амбулаторный прием, предсменноый/послесменный медицинский осмотр и оказывать экстренную медицинскую помощь, https://hh.ru/vacancy/84700814 Старший помощник капитана, зарплата до 250 000 ₽ на руки, будущий сотрудник будет работать на судне-буксире валовой вместимостью 350 р.т. Интересно, что навигационный период с июня по декабрь, в зимний же период сотрудник будет работать в порту «Архангельск», https://hh.ru/vacancy/84410593 Курьер-водитель, зарплата до 219 000 ₽ на руки, будущий сотрудник должен будет забирать заказы в магазинах и доставлять их покупателям, а также созваниваться с клиентами, чтобы уточнить время доставки. Работодатель предоставляет возможность выбрать удобный район курьеру, а также гарантирует скидку на обслуживание авто и на каско, специальные бонусы на авторасходы, спецпредложения на интернет, онлайн-образование и языковые курсы, https://hh.ru/vacancy/83148958 Старший механик судна, зарплата до 300 000 ₽ на руки, компания ждет, что у будущего работника будут диплом, мед.комиссия и сертификаты, а также опыт работы на буксирном судне, https://hh.ru/vacancy/84410592 Руководитель офиса продаж, зарплата от 200 000 ₽ на руки, данный работник должен иметь релевантный опыт работы в лизинговой сфере от 3 лет, иметь собственную клиентскую базу и успешно выстроенные отношения с дилерами Региона, https://hh.ru/vacancy/82907329 Сервисный инженер, зарплата до 400 000 ₽ на руки, будущему сотруднику предстоит заниматься ремонтом и сервисным обслуживанием подземной самоходной техники фирм Эпирок, НОРМЕТ, САНДВИК, САТ, руководить и устанавливать перечень обязанностей работников, находящихся в его непосредственном подчинении, https://hh.ru/vacancy/85066084 Капитан судна, зарплата до 450 000 ₽ на руки, будущий сотрудник управлять морским судном, работать с экипажем и выполнять рейсовые задания, https://hh.ru/vacancy/84587140 Электромеханик, зарплата до 300 000 ₽ на руки, данный сотрудник должен будет обеспечивать техническую эксплуатацию и обслуживать судовое электрооборудование в соответствии с правилами технической эксплуатации и нормативно-техническими документами, https://hh.ru/vacancy/84362609 Обрубщик, зарплата до 300 000 ₽ на руки, такой сотрудник должен будет заниматься обработкой изделий после завершения отливки, удалять излишки, дефекты на заготовках, https://hh.ru/vacancy/84340669 Финансовый советник, зарплата от 200 000 ₽ на руки, такой работник должен будет привлекать новых клиентов, проводить очные и дистанционные встречи с клиентами, расширять клиентскую базу и продавать инвестиционные и страховые продукты (например: ПИФы, ИСЖ, НСЖ, Брокерские счета, ИИС, ДУ, СН), https://hh.ru/vacancy/83990703