Депутатов АрхГорДумы волнует убыточность «Горбань»

На сегодняшней предотпускной сессии Архангельской городской Думы были подведены предварительные итоги политического и экономического полугодия.

В своем докладе председатель городского парламента, в частности, выразила беспокойство по поводу перспектив социально-значимого муниципального предприятия «Горбани», выполняющего функцию не только душевной релаксации после трудовой недели (традиционная для многих «субботняя баня»), но и гигиену тела в периоды отключения горячей воды или проживающих в ветхом жилфонде без полного набора коммунальных удобств.

Валентина Сырова:

— В течение нескольких лет мы становились свидетелями мер, предпринимаемых для решения сложившейся ситуации. Тем не менее, вопрос деятельности предприятия и его безубыточность остается открытым и является сферой внимания депутатов.

Вместе с тем, Валентина Васильевна выразила удовлетворение конструктивным взаимодействием ООО «РВК-Архангельск» с депутатским корпусом, упомянув о масштабной реконструкции коммунальных сетей, в частности, строительство дублера «тысячника», запуск которого должен положить конец «грязным дням» в столице региона:

— Руководство «РВК-Архангельск» продемонстрировало готовность к диалогу не только с депутатами Архангельской городской Думы, администрацией, но и с жителями города, регулярно организовывая встречи с гражданами в территориальных округах по вопросам своей деятельности.

На данный момент работа сессии в самом разгаре.