Группа Аквилон выращивает будущие кадры со школьной скамьи

Представители крупнейшей девелоперской компании Поморья приняли участие во встрече с родителями профильных строительных классов в школе №14 в Архангельске.

Как рассказала директор школы Ольга Труфанова, первый профильный строительный класс для учеников 10-11-х классов был создан в школе №14 в 2016 году. В 2018 году состоялся первый выпуск. За пять лет накоплен большой опыт профессиональной ориентации школьников и их мотивации для получения дальнейшего образования по строительной специальности.

Многие выпускники поступают на направление «Строительство» Высшей инженерной школы САФУ им. М. В. Ломоносова. О правилах приема, специализациях и порядке поступления в вуз подробно рассказал директор ВИШ Сергей Аксенов.

Напомним, что в 2018 году председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом. Оно предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы. В рамках Соглашения строительная компания регулярно предоставляет свои стройплощадки в столице Поморья и Северодвинске для проведения ознакомительных и практических занятий будущих инженеров.

- Мы заинтересованы в том, чтобы заранее готовить кадры для наших будущих объектов. Особенно таких, которые сразу мотивированы для работы в отрасли. Мы предлагаем работу в стабильной, постоянно развивающейся компании, с перспективой карьерного роста, достойной заработной платой с применением системы мотивации, возможностью дальнейшей работы в как в Архангельске, и в Северодвинске, так Санкт-Петербурге и Москве, - отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

Как рассказал руководитель департамента строительства Группы Аквилон Сергей Малафеевский, у компании сформированы долгосрочные планы по новым объектам в Архангельске и Северодвинске.

- В прошлом году мы построили в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. И мы продолжаем наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. Планы утверждены на 5-7 лет вперед. В этом году планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность перспективного строительства более 200 тыс. кв. м современного жилья. Поэтому сегодняшние школьники, получив высшее или среднее специальное образование, могут рассчитывать, что у них будет много предложений по интересной и высокооплачиваемой работе в нашей компании, - рассказал Сергей Малафеевский.

В Группе Аквилон для молодых специалистов созданы хорошие условия для карьерного роста. Вчерашние выпускники САФУ проявившие свой профессионализм и компетентность всего за три-четыре года могут стать руководителями проектов, что существенным образом сказывается на зарплате.

Сейчас в компании открыто 24 вакансии инженерных, технических и других специалистов с высшим образованием. Но помимо этого, большим спросом пользуются и выпускники средних специальных учебных заведений: есть вакансии бригадиров, мастеров участков, прорабов. Также в связи с активным ростом, развитием и запуском новых проектов Группы Аквилон производится набор каменщиков для работы на строящихся объектах в столице региона. Зарплата - до 150 тысяч рублей.

Всем соискателям предоставляется возможность пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию с гарантированным последующим трудоустройством.

Резюме с пометкой «в отдел кадров» можно отправлять на электронную почту akvilon@group-akvilon.ru. Все подробности – по телефону +7(8182)65-00-08.



