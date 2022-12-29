Архангельские дети не дождутся своих "диснейлэндов". Взгляд депутата

Детская площадка, уничтоженная в столице Поморья ковшом спецтехники, вызвала широкую дискуссию в архангельском сегменте социальных сетей. Вопрос стоит ребром – где отдыхать и играть детям на свежем воздухе, ведь оборудованных под их нужды зон рекреации в славном городе на Северной Двине и без того можно по пальцам пересчитать? Свое видение проблемы (не претендуя на истину в последней инстанции) изложил депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:
- Варварское уничтожение детской площадки в центре Архангельска – одной из немногих, где дети еще могли провести свободное время. Больше года жители окружающих домов пытались отстоять исправные сооружения от демонтажа управляющей компанией на площадке, которую администрация всего лишь обязала привести в надлежащий вид. Разумеется, УК пошла путем наименьшего сопротивления по всем дворам, где располагались детские площадки, и просто снесла их, не оставив, кроме горечи и торчащих из земли обрезков металлоконструкций, ничего взамен.
Примечательно, что на снесенную площадку имеются все разрешительные документы, а её размещение было согласовано самим гордамином, затем просто «потерявшимся», когда встал вопрос о принятии её в городскую собственность. Конечно же, миньоны, строчащие противоречивые отписки на комменты в пабликах, создавая иллюзию какого-то участия и минимальной осведомленности о происходящем в городе, об этом предусмотрительно не упоминают.
В обязанность УК не входит обеспечение досуга детей и тот факт, что такой досуг в шаговой доступности у сотен маленьких архангелогородцев просто отсутствует, руководство УК вполне закономерно не волнует. Как это нередко бывает (а с площадками стало очередной нормой), ссылаясь на некачественность материалов, из которых элементы площадки якобы были изготовлены, и опасность конструкций для детей, УК не предоставило ни одного документа, подтверждающего эти заявления.
Более того, и акты осмотра, которые также не были предоставлены возмущенной общественности, и сами осмотры, судя по всему, были произведены сотрудниками, заинтересованными в демонтаже конструкций. Ведь если площадки нет, то и бремя по её содержанию нести нет необходимости. Да и сама площадка дохода не приносит. Иной судьбы в Архангельске, где чиновники и контролирующие органы обитают в параллельной реальности, для них было сложно представить.
В региональных пабликах развернулась нешуточная «баталия» между возмущенными архангелогородцами и ботами. На помощь последним даже пришлось «выползти» официальному городскому сообществу, призвавшему не жаловаться, а идти и участвовать в комфортной городской среде, чтобы построить в своих дворах хоть Диснейленд взамен демонтированных конструкций.
Однако заявок на участие в КГС уже больше, чем может позволить себе (да и пытается, вообще-то) реализовать горадмин. В рамках нацпроекта в 2022 году в регионе благоустроено 134 объекта, из которых только 24 – дворовые территории. И это результат ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ! С такой прытью об игровых площадках хотя бы в каждом втором дворе – можно даже не мечтать.
«Приоритетный проект» - это всего лишь слова, не гарантирующие реализацию. При этом, формирование заявки на участие – весьма недешево обходится северянам, да и сам процесс согласований совсем небыстрый. Учитывая это, дети, смотревшие как варварски средь бела дня уничтожали их единственную доступную возможность культурного и полезного досуга на свежем воздухе, скорей, своими детьми обзаведутся где-нибудь в других регионах, чем дождутся своевременного и в полной мере организованного досуга в Архангельске. Заметьте, с какой легкостью юных северян и их родителей лишают доступного отдыха – во дворах, на общественных территориях. И что тогда сетовать о все возрастающих темпах отъезда перспективной молодежи из региона, на что уже указала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко…
Вроде, мелочь (особенно для тех, у кого детей нет или они проживают в других регионах), а вот она – реализация демографической политики, проводимой областным правительством.
Какую альтернативу могут предоставить подрастающему поколению северян – тем детям, которые проводят все свободное время в выдуманной реальности компьютерных игр и голливудских блокбастеров, городские и областные чиновники? Уже не отправишь ребенка гулять во двор, поскольку там, в лучшем случае, сорняки в его рост да парковки. Не каждый родитель может позволить себе водить/возить детей ежедневно через полгорода в Зарусье или Грачевпарк – в большинстве семей взрослым еще и работать нужно когда-то успевать, ведь не всем платят зарплату, как отдельным чиновникам, только за то, что они есть. Школьные дворы закрыты на замок либо заставлены «коробками», в которых занимаются спортшколы. Слоняться по улицам в свободное время либо сидеть в четырех стенах – вот она – единственная альтернатива, создаваемая при равнодушии чиновников к этой проблеме.
Детские площадки, с которыми массово борются управляющие компании, были организованы без их или городской администрации финансового участия. Те же дворы, в которых площадки появляются по КГС, – лишь капля в море жизней горожан, напряжение и недовольство которых организацией хозяйственной деятельностью в столице Поморья становится все очевиднее.
И это при том, что проект реализуется в регионе с 2017 года! Это окно в Арктику? СТОЛИЦА Поморья? Лицо региона? Если в нечищеных и скользких тротуарах, «рвущихся» коммуникациях, недоступном досуге, «разбитых» дворах, переполненных маршрутках, лесных животных, разгуливающих по центральным улицам столицы (!) Поморья областные чиновники не видят закономерной причины оттока населения из региона и снижения рождаемости (7774 детей в 2022 году против 8359 детей в 2021 году), то эту избирательную слепоту способна вылечить только кардинальная ротация кадров. Если имеется такая возможность...