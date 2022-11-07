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Жители СЗФО мечтают изменить свою профессиональную жизнь

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей из регионов Северо-Западного ФО и выяснила, как они планируют изменить карьеру в 2023 году и на что готовы пойти ради успеха.

В рамках опроса 74% респондентов из регионов СЗФО заявили, что планируют в 2023 году изменить свой карьерный трек*. Среди тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь в грядущем году самый популярный вариант действий – это обучение новым навыкам в своей текущей профессии. Такие планы есть у половины (48%) опрошенных жителей в Северо-Западном Федеральном округе. Как правило, подобные мысли посещают начинающих специалистов, административный персонал и ИТ-специалистов. 

Ещё 41% хотят в 2023 году углублять свою экспертизу и развивать уже имеющиеся компетенции по своей специальности. Больше всего выразили желание расти в своей профессии пиарщики и рекламисты, а также инженеры и представители производственных и сельскохозяйственных профессий. 

Более того 17% опрошенных в СЗФО хотят заняться своим бизнесом.  Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в сфере маркетинга, среди начинающих специалистов, а также у респондентов из сферы продаж и бухгалтерии. Интересно, что доля мужчин и женщин, планирующих открыть свой бизнес в 2023 году примерно равна. 

При этом лишь 5% опрошенных в СЗФО в новом году не будут вообще ничего менять в своей карьере, а 21% пока что находятся в неведении, что хотят делать в будущем.  

«Принято считать, что искать работу сразу после январских праздников невыгодно: якобы работодатели малоактивны на рынке труда и снижают спрос на персонал, а значит мало интересных вакансий. Мнение о том, что в конце и начале года рынок труда «затихает» в целом было обоснованно последние годы. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчётность, а в январе планируют следующие 365 дней. И здесь кажется уже не до новых сотрудников. Между тем есть целый ряд причин почему, в конце и начале календарного года можно легко найти работу. 

Во-первых, многие соискатели уходят на каникулы, а это значит, что конкуренция на рабочие места становится ниже. Во-вторых, работодатели все больше отказываются от мысли «рынок труда уходит на каникулы» и не снижают число вакансий. А по некоторым редким и или узкопрофильным специалистам, наоборот, могут усилить поиск. Кроме некоторых минусов для новичка (закрытие отчетов и проектов, подведение итогов и т.п.) есть и ряд плюсов: быстрый вход в новый коллектив, сниженные требования для «свежего» сотрудника и возможность еще немного отдохнуть перед новой работой на новогодних каникулах», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 В конце и начале года работодатели могут искать людей по целому ряду причин и некоторые из них очень даже выгодные и на них стоит откликнуться:

1.     Срочная замена. Обычно компании ищут человека на «горящую» вакансию, потому что текущий сотрудник вдруг решил уйти в конце или в начале года. Ситуация сложная, но не редкая: многие любят начать новый год с чистого листа и в вопросе карьеры это тоже работает. Выгодно ли откликаться на такие вакансии – в целом да, потому что ценз отбора кандидатов может быть немного ниже, ведь сотрудник требуется срочно. Но есть риски, например, придется закрывать дела и завершать работу ушедшего сотрудника. 

2.   Сезонные или праздничные вакансии. Здесь самый широкий вид подработки перед или на праздники, начиная от аниматоров Деда Мороза и Снегурочки и заканчивая упаковщиками подарков, продавцами на новогодние ярмарки, официантами, поварами, курьерами, горничными, кото и догситтерами и т.д. Откликаться нужно и можно, потому что доход, как правило, выше среднего, чем для обыкновенной подработки, и если человеку интересен дополнительный заработок. Риски: нагрузка больше, чем при обычной подработке. 

3.    Массовый набор. Он не останавливается никогда и работодателям (особенно в ретейле, транспорте, доставке товаров, колл-центрах, маркет-плейсах) постоянно нужны сотрудники. В данном случае почти нет никаких рисков, особенно, если ранее человек уже работал в какой-то из перечисленных сфер и хочет уйти в новую компанию. 

* Карьерный трек - этот термин применительно к конкретному человеку может означать, как вертикальное продвижение по карьерной лестнице, так и горизонтальную карьеру — смена сферы деятельности или отрасли. 

03 январь 09:25 | : Экономика

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