Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Загадки экономики: выгодно ли увольняться перед Новым годом

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, выгодно ли увольняться перед новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки. 

Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января – нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже.  Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник еще не нашел новую работу мечты.

Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц и зарплата будет ниже.

Еще один нюанс может быть связан с премированием. Довольная частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики — это спорная ситуация, но рекомендую не создавать ее, а уволиться уже после получения премии.  

 

19 декабрь 11:03 | : Экономика

Главные новости


Чума. История одной эпидемии
Наталья, дочь Андрона. Лица кинофестиваля Arctic open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (233)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20