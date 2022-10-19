Тем, кто платит вовремя. РВК-Архангельск проводит предновогодний розыгрыш призов

И обещает и дальше продолжать эту замечательную традицию!
Проведение регулярных розыгрышей призов среди пользователей услуг «РВК-Архангельск», которые вовремя оплачивают квитанции за водоснабжение и водоотведение, стало доброй традицией компании. Выполнив простые условия акции, абоненты уже получили множество призов: от сертификатов в магазины до новейших моделей телефонов.
Буквально на днях за своим выигрышем – новеньким флагманским смартфоном - пришла Татьяна Ивановна Ш., которая призналась, что с большим сомнением отнеслась к информации о своем подарке. «Я никогда ни в каких лотереях не выигрывала, да и не участвовала, - признается она. – А тут, как снег на голову… Я решила дойти до офиса «Росводоканала», чтобы удостовериться. И каково же было мое изумление, когда все оказалось правдой! Я очень рада такому подарку».
Татьяна Ивановна рассказала, что еще мама учила ее первым делом оплачивать коммунальные услуги и не копить долги. Этому правилу наш абонент следует всю жизнь, передала его детям и внукам и призывает следовать всех. В «РВК-Архангельск» поблагодарили Татьяну Ивановну за такую жизненную позицию.
«Наши акции - возможность для каждого пользователя выиграть приятные призы. Мы обязательно продолжим радовать своих ответственных абонентов, ведь так приятно видеть счастливые и удивленные от неожиданности лица», - отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.
В компании напоминают, что перед Новым годом состоится новый розыгрыш нужных подарков. Условие участия простое – вовремя оплатить все квитанции за водоснабжение и водоотведение, дождаться момента розыгрыша призов в группе РВК-Архангельск в социальной сети ВКонтакте и проверить номер своего лицевого счета.
Также обращаем внимание, что номер лицевого счета находится на обратной стороне квитанции и начинается с «11».
Пусть удача улыбнется вам!