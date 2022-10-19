Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тем, кто платит вовремя. РВК-Архангельск проводит предновогодний розыгрыш призов

И обещает и дальше продолжать эту замечательную традицию!

Проведение регулярных розыгрышей призов среди пользователей услуг «РВК-Архангельск», которые вовремя оплачивают квитанции за водоснабжение и водоотведение, стало доброй традицией компании. Выполнив простые условия акции, абоненты уже получили множество призов: от сертификатов в магазины до новейших моделей телефонов.

Буквально на днях за своим выигрышем – новеньким флагманским смартфоном - пришла Татьяна Ивановна Ш., которая призналась, что с большим сомнением отнеслась к информации о своем подарке. «Я никогда ни в каких лотереях не выигрывала, да и не участвовала, - признается она. – А тут, как снег на голову… Я решила дойти до офиса «Росводоканала», чтобы удостовериться. И каково же было мое изумление, когда все оказалось правдой! Я очень рада такому подарку».

Татьяна Ивановна рассказала, что еще мама учила ее первым делом оплачивать коммунальные услуги и не копить долги. Этому правилу наш абонент следует всю жизнь, передала его детям и внукам и призывает следовать всех. В «РВК-Архангельск» поблагодарили Татьяну Ивановну за такую жизненную позицию. 

«Наши акции - возможность для каждого пользователя выиграть приятные призы. Мы обязательно продолжим радовать своих ответственных абонентов, ведь так приятно видеть счастливые и удивленные от неожиданности лица», - отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.

В компании напоминают, что перед Новым годом состоится новый розыгрыш нужных подарков. Условие участия простое – вовремя оплатить все квитанции за водоснабжение и водоотведение, дождаться момента розыгрыша призов в группе РВК-Архангельск в социальной сети ВКонтакте и проверить номер своего лицевого счета. 

Также обращаем внимание, что номер лицевого счета находится на обратной стороне квитанции и начинается с «11». 

Пусть удача улыбнется вам!

09 декабрь 14:14 | : Экономика

Главные новости


Юсуп Разыков: «Arctic open – фестиваль фестивалей»
Карету мне... (инопланетный обзор российской прессы)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (122)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20