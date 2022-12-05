Глава «УЛК» объявил о закрытии нескольких проектов

Об этом Владимир Буторин сообщил в ходе заседания представителей лесопромышленного комплекса в Совете Федерации.
В частности, закрывается Пеллетный завод в Пестово Новгородской области, и не только он. Причина в приостановке контрактов главного импортера российских пеллетов – Турции, страна испугалась последствий нарушения антироссийских санкций.
Также приостановлено строительство нового лесопромышленного комплекса в Каргопольском р-не Архангельской области. Причина - отказ западных экспортеров поставлять оборудование и возвращать авансы.