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Глава «УЛК» объявил о закрытии нескольких проектов

Об этом Владимир Буторин сообщил в ходе заседания представителей лесопромышленного комплекса в Совете Федерации.

В частности, закрывается Пеллетный завод в Пестово Новгородской области, и не только он. Причина в приостановке контрактов главного импортера российских пеллетов – Турции, страна испугалась последствий нарушения антироссийских санкций.

Также приостановлено строительство нового лесопромышленного комплекса в Каргопольском р-не Архангельской области. Причина - отказ западных экспортеров поставлять оборудование и возвращать авансы.   

09 декабрь 14:10 | : Экономика / Скандалы

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