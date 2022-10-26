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Архангельскому учителю математики готовы платить от 160 000 руб/мес. Но в Елабуге

Международная школа ищет преподавателя по математике, которому готова платить от 160 000₽.

Школа территориально находится в Татарстане, город Елабуга. 

Будущий преподаватель должен не только иметь высшее образование по направлению Математика (теоретическая), но также и знать английский язык на уровне не ниже upper-intermediate (B2), иметь опыт преподавания или репетиторства, опыт работы по программе IB MYP, DP, Cambridge.

Среди условий стоит отметить работу в крупной и стабильной компании, транспорт до работы из г. Елабуга, г. Набережные Челны, г. Менделеевск, полис добровольного медицинского страхования, оплачиваемые отпуска и больничные, современные комфортабельные аудитории, оборудованные новой техникой и возможность карьерного роста. В компании развита корпоративная культура.

Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области в сфере науки и образования составляет 40 000₽, что на 8 000₽ меньше средней предлагаемой зарплаты в общем по области. С начала осени в сфере образования открыто всего 9 вакансий, предлагающих зарплату более 100 000₽. 

 

18 ноябрь 09:20 | : Экономика

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