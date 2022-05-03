Краснофлотский мост в Архангельске откроется уже сегодня

Об этом сообщает пресс-службы мэрии областного центра:
«По результатам испытания бетона принято решение открыть движение по Краснофлотскому мосту раньше заявленного срока - 11 августа в 17-00!».
Напомним, для проведения ремонтных работ мост закрылся 8 августа в 10.00 и по плану должен был возобновить пропуск авто- и железнодорожного транспорта 12 августа в 06.00.
Мало того, по первоначальным планом мост должны были закрыть на 60 дней, но нашли оптимальное решение.
В итоге сроки ремонта сокращены еще на 13 часов. Небывалый случай в истории Архангельска!