Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Краснофлотский мост в Архангельске откроется уже сегодня

Об этом сообщает пресс-службы мэрии областного центра:

«По результатам испытания бетона принято решение открыть движение по Краснофлотскому мосту раньше заявленного срока - 11 августа в 17-00!».

Напомним, для проведения ремонтных работ мост закрылся 8 августа в 10.00 и по плану должен был возобновить пропуск авто- и железнодорожного транспорта 12 августа в 06.00.

Мало того, по первоначальным планом мост должны были закрыть на 60 дней, но нашли оптимальное решение.

В итоге сроки ремонта сокращены еще на 13 часов. Небывалый случай в истории Архангельска!

11 август 14:45 | : Экономика

Главные новости


Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!
День рождения в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (135)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20