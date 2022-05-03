Росводоканал, Минстрой и ВЭБ.РФ обсудили точки роста концессий

22 июля на платформе инфраструктурных проектов «Росинфра» при поддержке ВЭБ.РФ прошел онлайн-эфир: «Развитие коммунальной инфраструктуры городов: партнерство государства и бизнеса». Эксперты обсудили текущие тенденции рынка ГЧП в ЖКХ и дальнейшие планы его развития.
По мнению генерального директора «Росводоканала» Антона Михалькова отрасль нуждается в современных образовательных программах, которые несут в себе колоссальный эффект для развития городских пространств. Если бизнесмены и чиновники будут обладать единой профессиональной базой знаний, работа пойдет в разы быстрее. В регионах, где потенциально могут быть заключены концессии не всегда хватает уровня осведомленности и погруженности в специфику городского водного хозяйства.
«Для того чтобы процесс шел быстро и продукт можно было бы внедрять в короткие сроки, в чем мы, безусловно, заинтересованы, необходимо разговаривать с партнерами на одном языке. Важно продолжать работу по повышению у государственных менеджеров уровня знаний о концессиях. Отрасль нуждается в усилении образовательного процесса, Росводоканал готов быть носителем бизнес-идеологии», - отметил Антон Михальков.
Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Гайк Багдасарян отметил проблему потенциальных банкротств в концессиях, которые могут быть спровоцированы уходом с рынка ключевых игроков и удорожанием строительных материалов. Одно из решений проблемы - развитие «пластичности» концессий благодаря возможности оперативного изменения и корректирования обстоятельств, которые становятся катализаторами на пути достижения необходимых соглашений. Также, Минстрой ведет с ФАС дискуссию о перспективе изменения показателей надежности энергетической эффективности, которые оказывают прямое влияние на экономику проектов и тарифные изменения как следствие. Есть сложности для малых и средних городов – финансирующим организациям недостаточен «чек» для прихода крупных банковских организаций, поэтому нужно работать над субсидированием поддержки таких городов.
Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев рассказал, что в ходе проведенных исследований удобным форматом остаются концессии и работа с ведущими операторами. Это позволяет объединить компетенции оператора и ВЭБ.РФ как института развития и сложить внебюджетное финансирование с мерами государственной поддержки. Использование такого подхода создает универсальный продукт, включающий в себя апробированные решения, которые ускоряют «распаковку» продукта для каждого нового города.