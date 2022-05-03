Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Росводоканал, Минстрой и ВЭБ.РФ обсудили точки роста концессий

22 июля на платформе инфраструктурных проектов «Росинфра» при поддержке ВЭБ.РФ прошел онлайн-эфир: «Развитие коммунальной инфраструктуры городов: партнерство государства и бизнеса». Эксперты обсудили текущие тенденции рынка ГЧП в ЖКХ и дальнейшие планы его развития.

По мнению генерального директора «Росводоканала» Антона Михалькова отрасль нуждается в современных образовательных программах, которые несут в себе колоссальный эффект для развития городских пространств. Если бизнесмены и чиновники будут обладать единой профессиональной базой знаний, работа пойдет в разы быстрее. В регионах, где потенциально могут быть заключены концессии не всегда хватает уровня осведомленности и погруженности в специфику городского водного хозяйства.

«Для того чтобы процесс шел быстро и продукт можно было бы внедрять в короткие сроки, в чем мы, безусловно, заинтересованы, необходимо разговаривать с партнерами на одном языке. Важно продолжать работу по повышению у государственных менеджеров уровня знаний о концессиях. Отрасль нуждается в усилении образовательного процесса, Росводоканал готов быть носителем бизнес-идеологии», - отметил Антон Михальков.

Заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Гайк Багдасарян отметил проблему потенциальных банкротств в концессиях, которые могут быть спровоцированы уходом с рынка ключевых игроков и удорожанием строительных материалов. Одно из решений проблемы - развитие «пластичности» концессий благодаря возможности оперативного изменения и корректирования обстоятельств, которые становятся катализаторами на пути достижения необходимых соглашений. Также, Минстрой ведет с ФАС дискуссию о перспективе изменения показателей надежности энергетической эффективности, которые оказывают прямое влияние на экономику проектов и тарифные изменения как следствие. Есть сложности для малых и средних городов – финансирующим организациям недостаточен «чек» для прихода крупных банковских организаций, поэтому нужно работать над субсидированием поддержки таких городов.

Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Станислав Лазарев рассказал, что в ходе проведенных исследований удобным форматом остаются концессии и работа с ведущими операторами. Это позволяет объединить компетенции оператора и ВЭБ.РФ как института развития и сложить внебюджетное финансирование с мерами государственной поддержки. Использование такого подхода создает универсальный продукт, включающий в себя апробированные решения, которые ускоряют «распаковку» продукта для каждого нового города.

25 июль 13:36 | : Экономика

Главные новости


Как я был кидалой. Поморские байки
Не бери пример с дяди, деточка! «Феномен» Александра Донского

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (252)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20