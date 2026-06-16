Архангельск. Увольнение по статье еще не приговор

Доля архангельских компаний, которые категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой, достигла 49%.

Только 10% готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. 17% работодателей идут на исключения время от времени. Чаще всего решения зависят от того, на какую позицию претендует кандидат, а иногда уволенным по статье предлагают должности ниже прежнего уровня или с меньшей зоной ответственности.



Наибольшую лояльность к соискателям, уволенным по статье, демонстрируют предприятия транспортно-логистической отрасли, ритейлеры и промышленные компании — отрасли, которые испытывающие бо́льшую нехватку персонала. А вот государственные учреждения, в том числе образовательные и медицинские организации, почти всегда отказывают.





