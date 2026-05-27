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Архангелогородцы рассказали, как они быстро включаются работу

36% жителей Архангельска начинает непосредственно работать через 5—10 минут после прихода на рабочие места. Еще 26% опрошенных приступают к своим обязанностям меньше чем за 5 минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку: 20% респондентов требуется от 10 до 30 минут, 6% — от получаса до часа, а 2% признались, что до начала работы у них проходит более часа. Среднее время составляет 14 минут — тут не об опозданиях и потерях рабочего времени (хотя есть и те, кто этим грешит), а о том, сколько нужно на раскачку перед работой.

 Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у горожан 35+ чуть меньше —13 минут. 

 Самыми быстрыми оказались горожане с доходом от 150 000 рублей в месяц — их среднее время составляет всего 12 минут, а 33% начинают работать практически сразу.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп быстрее всех «включаются» операторы кол-центров — их среднее время составляет всего 9 минут. 10 минут требуется менеджерам по логистике и экономистам, 11 минут — маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам — 20 минут. Пиарщики раскачиваются в среднем за 22 минуты.


 

08 июль 08:44 | : Будни

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