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Жители Архангельской области пересмотрели свое отношение к работе

Главной причиной стресса на рабочем месте в 2026 году соискатели назвали руководство — об этом сообщили 41% сотрудников компаний Архангельской области. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter. 



Сразу за лидером рейтинга расположилось общее ощущение нестабильности и непредсказуемости — эту причину стресса назвали 38% опрошенных. Еще 34% респондентов признались, что испытывают тревогу из-за атмосферы в коллективе. Для 28% участников исследования источником стресса стал объем работы. Кроме того, 21% соискателей сообщили, что испытывают стресс из-за неуверенности в завтрашнем дне. 


«Стресс сам по себе не всегда снижает продуктивность: умеренное напряжение может краткосрочно мобилизовать внимание и повысить эффективность. Но хронический, плохо контролируемый стресс действует иначе — ухудшает концентрацию, повышает эмоциональное истощение, увеличивает риск ошибок, конфликтов и выгорания. Исследования показывают, что именно длительное ощущение непредсказуемости и отсутствия контроля сильнее всего связано с ухудшением психологического состояния сотрудников и снижением вовлеченности. В этом смысле неудивительно, что главным источником стресса сотрудники называют не объем задач как таковой, а общую нестабильность и атмосферу в коллективе: в условиях неопределенности люди особенно чувствительны к качеству отношений, поддержке и ощущению психологической безопасности. Особенно важно, что выросла значимость атмосферы в команде — это может отражать накопленную усталость от длительного фона тревоги, когда именно среда межличностного взаимодействия становится главным фактором, помогающим выдерживать нагрузку», — комментирует клинический психолог, клинический директор платформы Alter Анастасия Черткова


В качестве основных способов борьбы со стрессом жители Архангельской области чаще всего выбирают отдых и поддержку близких. Так, 48% опрошенных отметили, что справляться с психологическими сложностями им помогает сон. Еще 32% предпочитают обсуждать переживания с родными и друзьями. Спорт как способ борьбы со стрессом используют 23% респондентов. Также в число наиболее распространенных способов справиться со стрессом вошла еда — 22%. Еще 19% опрошенных отметили, что справляются со стрессом с помощью курения.

Среди сотрудников различных управленческих уровней выделяются топ-менеджеры: они заметно реже, чем менеджеры среднего звена и линейные работники, делятся переживаниями с близкими и пьют кофе, но чаще медитируют и общаются со своим руководством или HR. 


У женщин особенно популярны разговоры с семьей и друзьями, медитации и практики осознанности, прием лекарств и психотерапия, а у мужчин — спорт и алкоголь. 


Соискатели в возрасте 18-24 лет спят заметно больше остальных и реже прибегают к спиртному. Однако они же и респонденты от 25 до 34 лет наиболее активно “заедают” стресс и курят. Популярность еды падает с возрастом. Алкоголь чаще всего употребляют в группе 35-44 года. 


«Опрос также показал, что доля сотрудников, считающих, что постоянный стресс может привести к увольнению, снизилась до минимального значения за пять лет — с 92% до 79%. Это можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, люди действительно могли частично адаптироваться к высокому уровню напряжения: похоже, что хронический стресс постепенно начинает восприниматься как «норма» современной работы. С другой — нельзя исключать и экономический фактор: в периоды нестабильности сотрудники могут сильнее опасаться потери работы и поэтому готовы терпеть более высокий уровень психологического неблагополучия. Косвенно на это указывает и изменение способов совладания со стрессом. Снижение популярности сна и разговоров с близкими может говорить об истощении внутренних ресурсов и дефиците времени на восстановление, а рост курения — о стремлении к быстрым и доступным способам краткосрочной регуляции напряжения. При этом рост популярности спорта выглядит позитивным сигналом: у части людей формируется более активный и телесно-ориентированный способ справляться со стрессом — спорт действительно помогает снизить тревогу и риск выгорания», — отмечает Анастасия Черткова.

10 июнь 08:30 | : Будни

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